Connect with us

Eveniment

Pacienții vor putea evalua medicii și spitalele: Indicatorii de performanță ai spitalelor, actualizați după 14 ani

Publicat

acum 2 ore

După 14 ani fără modificări, Ministerul Sănătății pregătește o actualizare a indicatorilor de performanță pentru spitale și introducerea feedback-ului pacienților în evaluarea unităților medicale, a managerilor și a medicilor. Măsura face parte din al doilea pachet de reforme anunțat de ministrul Alexandru Rogobete, care promite o schimbare profundă în modul în care sunt evaluate serviciile medicale publice.

Indicatorii de performanță, actualizați pentru prima dată din 2011

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Digi24 că în pachetul 2 de reforme pentru sistemul sanitar vor fi introduși indicatori de performanță modernizați, „pentru prima dată după 14 ani”.

„În pachetul doi introducem indicatorii de performanță. Aceștia există și acum, dar nu s-au mai schimbat de 14 ani”, a spus Rogobete.

Noii indicatori vor fi aprobați la nivelul Ministerului Sănătății și se vor aplica uniform tuturor spitalelor, indiferent de forma de organizare sau de subordonare (locală, județeană sau ministerială). Indicatorii minimali vor fi stabiliți centralizat de minister, iar fiecare spital va trebui să îi raporteze periodic.

Evaluarea făcută de pacienți, introdusă în sistemul de notare al spitalelor

Noutatea absolută este introducerea feedback-ului pacienților ca parte din sistemul de evaluare a performanței spitalelor. Impresia pacientului despre serviciile medicale primite va fi transformată într-un indicator numeric, care va conta în analiza anuală a performanței.

„Impresia pacientului va fi cuantificată într-un indicator numeric”, a explicat Rogobete. „Rezultatul va avea o pondere importantă în evaluarea spitalului, a managerului și a șefului de secție.”

Pacienții vor putea completa formulare de evaluare online, prin SMS sau în format tipărit. Acestea vor fi transmise centralizat către Ministerul Sănătății, iar rezultatele vor fi integrate în raportările anuale ale fiecărui spital.

Transparență mai mare și raportare publică a performanței

Reforma pregătită de Ministerul Sănătății include și măsuri de transparență. Din 1 octombrie 2025, managerii de spitale vor fi obligați să publice pe site-urile instituțiilor date despre activitatea medicală, financiară și administrativă, inclusiv indicatorii de performanță și nivelul de satisfacție al pacienților.

Printre indicatorii care vor fi urmăriți se vor număra:

  • rata infecțiilor asociate asistenței medicale,
  • procentul de reinternări în 48 de ore de la externare,
  • numărul de transferuri între spitale,
  • timpii de așteptare pentru consultații și intervenții,
  • gradul de satisfacție exprimat de pacienți.

Evaluări anuale pentru manageri și șefii de secție

Rogobete a precizat că sistemul va fi aplicat nu doar pentru managerii de spital, ci și pentru șefii de secție, care vor fi evaluați anual în funcție de indicatorii stabiliți.

„Platforma pentru indicatorii de performanță va fi gata anul acesta, dar evaluările vor începe anul viitor, pentru că avem nevoie de 12 luni de implementare”, a precizat ministrul.

Contractele managerilor vor avea o durată de maximum 4 ani, iar performanța lor va fi analizată anual. În cazul în care nu ating obiectivele stabilite, contractele nu vor mai fi reînnoite.

Reformă, după scandaluri și disfuncționalități din sistem

Pachetul de reforme este prezentat într-un context în care Ministerul Sănătății a fost nevoit să reacționeze la mai multe scandaluri din spitale, inclusiv la cazul centrului de arși de la Spitalul Floreasca. Rogobete a explicat că lipsa unei evaluări clare a performanței secțiilor a permis perpetuarea unor situații inacceptabile și că reforma este menită să aducă responsabilitate și competiție bazată pe rezultate.

„Respect pentru pacienți, demnitate pentru personalul medical și responsabilitate pe baza performanței — aceasta este direcția în care trebuie să mergem”, a transmis ministrul.

Când vor apărea primele rezultate

Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Sănătății:

  • platforma digitală pentru colectarea indicatorilor va fi lansată până la sfârșitul anului 2025,
  • evaluările pe baza noilor criterii vor începe în 2026,
  • la finalul fiecărui an, spitalele vor primi un raport oficial de performanță care va include și scorul obținut din feedback-ul pacienților.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Evenimentacum O oră

Cum s-a răzbunat un deținut al Penitenciarului Aiud, supărat că nu are televizor în celulă. Cinci ani mai târziu a fost pedepsit
Evenimentacum 2 ore

Pacienții vor putea evalua medicii și spitalele: Indicatorii de performanță ai spitalelor, actualizați după 14 ani
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 3 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 10 minute

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Evenimentacum 5 ore

Șeful PSD despre reducerea numărului de parlamentari: ”E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum 2 zile

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
horoscop de weekend
Evenimentacum 22 de ore

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 2 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Pacienții vor putea evalua medicii și spitalele: Indicatorii de performanță ai spitalelor, actualizați după 14 ani
Evenimentacum 6 ore

Scrisoare de apreciere pentru medicii spitalului din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș. O mamică le mulțumește
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 2 zile

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie