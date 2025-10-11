Pacienții vor putea evalua medicii și spitalele: Indicatorii de performanță ai spitalelor, actualizați după 14 ani

După 14 ani fără modificări, Ministerul Sănătății pregătește o actualizare a indicatorilor de performanță pentru spitale și introducerea feedback-ului pacienților în evaluarea unităților medicale, a managerilor și a medicilor. Măsura face parte din al doilea pachet de reforme anunțat de ministrul Alexandru Rogobete, care promite o schimbare profundă în modul în care sunt evaluate serviciile medicale publice.

Indicatorii de performanță, actualizați pentru prima dată din 2011

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Digi24 că în pachetul 2 de reforme pentru sistemul sanitar vor fi introduși indicatori de performanță modernizați, „pentru prima dată după 14 ani”.

„În pachetul doi introducem indicatorii de performanță. Aceștia există și acum, dar nu s-au mai schimbat de 14 ani”, a spus Rogobete.

Noii indicatori vor fi aprobați la nivelul Ministerului Sănătății și se vor aplica uniform tuturor spitalelor, indiferent de forma de organizare sau de subordonare (locală, județeană sau ministerială). Indicatorii minimali vor fi stabiliți centralizat de minister, iar fiecare spital va trebui să îi raporteze periodic.

Evaluarea făcută de pacienți, introdusă în sistemul de notare al spitalelor

Noutatea absolută este introducerea feedback-ului pacienților ca parte din sistemul de evaluare a performanței spitalelor. Impresia pacientului despre serviciile medicale primite va fi transformată într-un indicator numeric, care va conta în analiza anuală a performanței.

„Impresia pacientului va fi cuantificată într-un indicator numeric”, a explicat Rogobete. „Rezultatul va avea o pondere importantă în evaluarea spitalului, a managerului și a șefului de secție.”

Pacienții vor putea completa formulare de evaluare online, prin SMS sau în format tipărit. Acestea vor fi transmise centralizat către Ministerul Sănătății, iar rezultatele vor fi integrate în raportările anuale ale fiecărui spital.

Transparență mai mare și raportare publică a performanței

Reforma pregătită de Ministerul Sănătății include și măsuri de transparență. Din 1 octombrie 2025, managerii de spitale vor fi obligați să publice pe site-urile instituțiilor date despre activitatea medicală, financiară și administrativă, inclusiv indicatorii de performanță și nivelul de satisfacție al pacienților.

Printre indicatorii care vor fi urmăriți se vor număra:

rata infecțiilor asociate asistenței medicale,

procentul de reinternări în 48 de ore de la externare,

numărul de transferuri între spitale,

timpii de așteptare pentru consultații și intervenții,

gradul de satisfacție exprimat de pacienți.

Evaluări anuale pentru manageri și șefii de secție

Rogobete a precizat că sistemul va fi aplicat nu doar pentru managerii de spital, ci și pentru șefii de secție, care vor fi evaluați anual în funcție de indicatorii stabiliți.

„Platforma pentru indicatorii de performanță va fi gata anul acesta, dar evaluările vor începe anul viitor, pentru că avem nevoie de 12 luni de implementare”, a precizat ministrul.

Contractele managerilor vor avea o durată de maximum 4 ani, iar performanța lor va fi analizată anual. În cazul în care nu ating obiectivele stabilite, contractele nu vor mai fi reînnoite.

Reformă, după scandaluri și disfuncționalități din sistem

Pachetul de reforme este prezentat într-un context în care Ministerul Sănătății a fost nevoit să reacționeze la mai multe scandaluri din spitale, inclusiv la cazul centrului de arși de la Spitalul Floreasca. Rogobete a explicat că lipsa unei evaluări clare a performanței secțiilor a permis perpetuarea unor situații inacceptabile și că reforma este menită să aducă responsabilitate și competiție bazată pe rezultate.

„Respect pentru pacienți, demnitate pentru personalul medical și responsabilitate pe baza performanței — aceasta este direcția în care trebuie să mergem”, a transmis ministrul.

Când vor apărea primele rezultate

Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Sănătății:

platforma digitală pentru colectarea indicatorilor va fi lansată până la sfârșitul anului 2025,

evaluările pe baza noilor criterii vor începe în 2026,

la finalul fiecărui an, spitalele vor primi un raport oficial de performanță care va include și scorul obținut din feedback-ul pacienților.

