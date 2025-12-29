Eveniment
UPDATE: Pană de curent pe mai multe străzi la Alba Iulia - Micești. Avarie la rețeaua electrică
Pană de curent pe mai multe străzi la Alba Iulia - Micești. Furnizarea energiei electrice a fost întreruptă temporar, luni dimineața, în mai multe zone.
UPDATE, ora 12.50: Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, potriviti DEER Alba. Avaria la rețea a fost cauzată de un defect la un transformator electric. Aceasta a fost remediată.
Potrivti DEER, la Alba Iulia și zona Micești sunt afectate străzile:
- Gării
- Lotru
- Scărișoara
- Stadionului
- Stufului
- Șurianului
- Vidra
- Calea Labului
- Calistrat Hogaș
- Cumpenei
- Drăgășani
- Inului
- Ponor
- Posătvarului
- Strunga
- Uricani
- Valea Aurului
- Zăvoi.
Revenim cu amănunte.
