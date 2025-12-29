UPDATE: Pană de curent pe mai multe străzi la Alba Iulia - Micești. Avarie la rețeaua electrică

Pană de curent pe mai multe străzi la Alba Iulia - Micești. Furnizarea energiei electrice a fost întreruptă temporar, luni dimineața, în mai multe zone.

UPDATE, ora 12.50: Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, potriviti DEER Alba. Avaria la rețea a fost cauzată de un defect la un transformator electric. Aceasta a fost remediată.

Potrivti DEER, la Alba Iulia și zona Micești sunt afectate străzile:

Gării

Lotru

Scărișoara

Stadionului

Stufului

Șurianului

Vidra

Calea Labului

Calistrat Hogaș

Cumpenei

Drăgășani

Inului

Ponor

Posătvarului

Strunga

Uricani

Valea Aurului

Zăvoi.

Revenim cu amănunte.

