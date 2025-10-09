Eveniment
Pană MASIVĂ de curent în Alba. Semnalul de telefonie de la Orange a căzut în același timp
O pană de curent a afectat mai multe străzi din Alba Iulia, joi, 9 octombrie 2025, în jurul orei 10.20. De asemenea semnalul de telefonie de la Orange a căzut în același timp. Momentan nu se știe dacă cele două avarii au legătură între ele.
În mai multe zone din oraș s-au înregistrat întreruperi succesive timp de câteva minute, apoi a furnizarea de energie electrică s-a întrerupt complet.
Din câte se pare este vorba despre o avarie provocată, iar de constructorii de pe strada Emil Racoviță din oraș.
În același timp în Alba Iulia, utilizatori ai serviciului de telefonie Orange au sesizat că nu mai au semnal.
Știre în curs de actualizare.
