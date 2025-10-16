Connect with us

Parc fotovoltaic de 3 MW, la Oarda de Sus. Primăria Alba Iulia a lansat licitația pentru execuția lucrărilor

Parc fotovoltaic de 3 MW, la Oarda de Sus. Primăria Alba Iulia a lansat recent o licitație pentru amenajarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 3.000 kW la Oarda de Sus, care ar urma să asigure energie electrică „verde” pentru rețeaua de iluminat a orașului și clădiri publice. 

Primăria Alba Iulia a lansat pe 15 octombrie, în platforma SEAP, o licitație pentru servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări privind obiectivul de investiții „Instalarea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 3000 kW în municipiul Alba Iulia” – finanțat în cadrul „Programului-cheie 1” – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare.

Valoarea totală estimată a investiției este de 13.993.558 de lei, fără TVA.

Parc fotovoltaic de 3 MW, la Oarda de Sus

Proiectul constă în amenajarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 3.000 kW (3 MW) pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia, în zona localității Oarda de Sus.

Terenul pe care urmează să fie amenajat parcul fotovoltaic are o suprafață totală de 95.888 mp (pășune). Suprafața construită, ocupată de proiect, va fi însă mai redusă, respectiv de circa 39.812 mp, în nordul parcelei.

Potrivit documentației, producția anuală estimată de energie electrică „verde” este de 4.331,11 MWh.

Pentru generarea unei capacități de producție de 3.000 kW, vor fi instalate 5.264 de panouri fotovoltaice cu celule monocristaline și 30 invertoare, cu puteri nominale de curent alternativ.

Sistemele fotovoltaice vor fi amplasate pe structuri metalice de susținere, iar energia produsă va fi utilizată pentru 8 clădiri publice și întreaga rețea de iluminat public al orașului.

Lucrările propuse în cadrul proiectului

Proiectul va consta în:

  • amenajări exterioare:
    • sistematizare pe verticală, drumuri, platforme și împrejmuiri: drum perimetral și de exploatare din pământ compactat, parcări auto, platformă PSI, platformă colectare deșeuri și sistem de protecție a intruziunii perimetrale (gard perimetral, poarta acces auto, poartă acces pietonal, sistem detecție a intruziunii);
    • lucrări de instalaţii electrice: realizare sistem de iluminat incintă cu led, instalație de paratrăsnet, legarea la pământ, instalație CCTV; post de transformare
    • instalare echipamente fără montaj: container pentru monitorizare și pază;
    • dotări pentru amplasament: truse de scule pentru menetenanțţă și întreținere, europubele pentru coelctare selectivă, pichet PSI, toaletă ecologic
  • lucrări de instalaţii electrice aferente sistemelor fotovoltaice: instalație de racordare electrică a invertoarelor la postul de transformare.
  • sisteme fotovoltaice pe sol:
    • montare sistem fotovoltaic cu 5.264 de panouri bifaciale fotovoltaice și sistem fix de montare, 30 invertoare trifazice şi componente conexe;
    • montare de echipamente pentru monitorizarea condițiilor climatice exterioare: dispozitiv de măsurare a radiației solare și racordare la invertor, centrala meteorologică cu acces online;
  • racord în rețea (SEN): racord prin tarif de racordare în SEN.

Potrivit documentației, implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a aproximativ 12 de luni.

