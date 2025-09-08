Parcări cu plată în Blaj, din 15 septembrie. Care sunt tarifele și regulile pentru parcările publice din municipiu. Amenzi

Parcări cu plată în Blaj, din 15 septembrie. Reprezentanții administrației locale anunță că va fi aplicat regulamentul de tarifare al parcărilor publice din municipiu.

Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în vigoare sistemul de parcări publice cu plată din municipiul Blaj. Vor exista două zone de tarifare.

Plata se va face:

prin intermediul aplicației BlajParking

prin SMS la numărul 7442

sau, în numerar, la parcometrele ce vor fi amplasate, după data de 15 octombrie, în parcările cu plată de pe raza municipiului.

Parcări cu plată în Blaj. Două zone tarifare

Chiar dacă va funcționa doar din 15 septembrie, Aplicația BlajParking este deja disponibilă și poate fi descărcată pe telefoanele mobile, din Magazinul Google Play pe dispozitivele Android și din App Store pe dispozitivele Apple.

Conform Hotărârii nr. 119 din data de 28 august 2025 a Consiliului Local al Municipiului Blaj, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Blaj, în vederea taxării parcărilor cu plată, se instituie două zone tarifare:

Zona tarifară 1

Zona tarifară 2.

Zonele de parcare cu plată din municipiul Blaj sunt marcate cu vopsea de culoare albastru și/sau cu indicatoare rutiere, potrivit prevederilor legale.

Parcări cu plată în Blaj. Programul de taxare

Zona 1 (Centrul istoric): Piața 1848 și strada Petru Pavel Aron – de luni până vineri între orele 08:00 – 18:00 și sâmbăta între orele 08.00 -14.00;

Zona 2: Bulevardul Republicii și străzile Astra, Timotei Cipariu, Mitropolit Vancea, Popa Șapcă, Avram Iancu, Eroilor, Gheorghe Doja, Iuliu Maniu, Dr. Vasile Suciu, Tudor Vladimirescu, Câmpul Libertății – de luni până vineri între orele 08:00 – 18.00 și sâmbăta între orele 08.00 -14.00.

Parcarea în Municipiul Blaj este liberă de luni până vineri după ora 18:00, sâmbăta după ora 14.00, duminica și în zilele stabilite ca sărbători legale.

Parcări cu plată în Blaj. TARIFE

ZONA 1

Prin aplicația BlajParking (card bancar):

30 de minute: 2 lei (inclusiv TVA)

o oră: 4 lei (inclusiv TVA)

două ore: 8 lei (inclusiv TVA)

o zi: 40 lei (inclusiv TVA)

Prin SMS la numărul 7442 și BlajParking SMS:

30 de minute: 0,35 euro + TVA

o oră: 0,65 euro + TVA

două ore: 1,30 euro + TVA

Plată în numerar sau cu cardul bancar prin intermediul parcometru (după 15 octombrie):

30 de minute: 2 lei (inclusiv TVA)

o oră: 4 lei (inclusiv TVA)

Multiplu ”Y” de 1 oră: Y x 4 lei (inclusiv TVA)

ZONA 2

Prin aplicația BlajParking (card bancar):

30 de minute: 1 leu (inclusiv TVA)

o oră: 2 lei (inclusiv TVA)

două ore: 4 lei (inclusiv TVA)

o zi: 20 lei (inclusiv TVA)

Prin SMS la numărul 7442 și BlajParking SMS:

30 de minute: 0,20 euro +TVA

o oră: 0,35 euro + TVA

două ore: 0,70 euro + TVA

Plată în numerar sau cu cardul bancar prin intermediul parcometru (după 15 octombrie):

30 de minute: 1 leu (inclusiv TVA)

o oră: 2 lei (inclusiv TVA)

Multiplu ”Y” de 1 oră: Y x 2 lei (inclusiv TVA)

Parcări publice cu plată în Blaj. Tarife abonamente

Abonament general Zona 1 și Zona 2

o lună: 200 lei (inclusiv TVA)

un an: 1.600 lei (inclusiv TVA)

Abonament Zona 2

o lună: 100 lei (inclusiv TVA)

un an: 800 lei (inclusiv TVA)

Plata abonamentului se poate face prin aplicația BlajParking – card bancar sau la sediul Primăriei Municipiului Blaj în zilele lucrătoare, de luni până vineri, la caseria din Blaj, Piața 1848, nr.16, județul Alba, între orele: 08.00 – 14.00.

Abonamentul „General” sau abonamentul „ZONA 2” se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate și aria de acoperirea parcărilor pentru care este valabil şi este netransmisibil.

TARIFE rezervare locuri de parcare

instituții bancare, asociații și fundații, unități hoteliere:

Zona 2 – 6.000 lei inclusiv TVA/an, plată prin aplicația BlajParking – card bancar sau la sediul Primăriei Municipiului Blaj.

Regulament parcări publice în Blaj

Din parcările existente, o parte vor fi amenajate ca parcări publice cu plată. Regulamentul va fi completat pe măsura extinderii locurilor de parcare cu plata din Municipiul Blaj, inclusiv prin înființarea parcărilor de reședință.

Nu se vor amenaja locuri de parcare în dreptul accesului auto sau pietonal la imobilele de orice fel, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Regulamentul se aplică pe sectoare ale domeniului public, semnalizate prin marcaje rutiere şi indicatoare P cu plată.

Parcarea autovehiculului în locurile de parcare publice cu plată aprobate şi semnalizate este regulamentară dacă conducătorul auto îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

achită contravaloarea timpului de parcare

ocupă un loc de parcare regulamentar

poziţionează autovehiculul potrivit indicaţiilor conţinute de indicatorul P cu plată, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare

nu depăşeşte timpul de parcare la care are dreptul potrivit termenului de valabilitate al taxei plătite prin SMS sau al plăţii prin aplicaţia BlajParking pe platforma on-line sau prin parcometru, ori alte mijloace de plată stabilite

Parcări cu plată în Blaj. Administrarea locurilor, reguli de parcare

Serviciul Public „Gospodărie Comunală” Blaj și Poliția Locală Blaj se vor ocupa de gestionarea parcărilor și sistemelor de parcare. Vor face verificări în teren și prin dispecerat telefonic la care se vor face sesizări și se vor transmite lămuriri/instrucțiuni. Vor asigura dotarea parcărilor cu parcometre, indicatoare, stâlpişori, bariere, stâlpi de iluminat, coşuri de gunoi, indicatoare legate de dispozitivele / modalitățile de plata pentru parcare.

Urmăresc efectuarea salubrizării parcărilor publice de către serviciile publice din acest domeniu.

Se interzice parcarea tuturor mijloacelor de transport, în parcările special amenajate, dacă nu se încadrează în spaţiile de parcare delimitate de marcajele rutiere.

În localitate, autovehiculele oprite / staţionate / parcate pe partea carosabilă trebuie aşezate cât mai aproape de marginea din dreapta a sensului de mers, paralel cu trotuarul sau cu axul drumului, pe un singur rând, dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel.

Pe drumurile cu sens unic, oprirea / staţionarea / parcarea voluntară a autovehiculelor este permisă şi pe partea stângă, dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie (dacă prin semnalizarea rutieră nu este menţionat altfel).

Parcări cu plată în Blaj. Identificarea mașinilor și responsabilități

Sumele încasate din taxe şi amenzi pentru parcare vor fi utilizate şi pentru modernizarea parcărilor existente, înfiinţarea de noi locuri de parcare, modernizarea sistemului de parcare, implementarea de sisteme de gestiune și fluidizare a traficului, construirea piste şi parcări de biciclete și altele, în conformitate cu prevederile legale sau hotărârile consiliului local.

Identificarea deţinătorului autovehiculului se va face prin consultarea bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne în baza protocolului încheiat cu Inspectoratul General al Poliției – Poliția Județului Alba – Serviciul Rutier Alba.

Proprietarul parcărilor publice cu plată, Municipiul Blaj, nu este responsabil de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea sau de:

eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staționarea, respectiv rularea în interiorul parcărilor

avarii cauzate de calamități naturale

În caz de producere de eventuale daune, furturi, incendii la vehicule în zonele de parcare publică, proprietarul parcărilor publice cu plată, Municipiul Blaj, nu răspunde juridic.

Parcări cu plată în Blaj. Locuri speciale

În perimetrul sistemului de parcare se vor marca și vor fi semnalizate corespunzător locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilităţi, femeilor gravide și/sau pentru femeia/bărbatul însoțit de un copil cu vârsta până la 5 ani în limita numărului stabilit.

În perimetrul sistemului de parcare este interzisă parcarea autovehiculelor cu masa total maximă autorizată peste 3,5 tone.

De asemenea, nu se vor elibera abonamente pentru aceste autovehicule.

Numărul locurilor de parcare rezervate din fiecare parcare cu plata nu poate depăşi 25% din numărul locurilor de parcare din locaţia respectivă.

Unităţilor hoteliere li se poate rezerva un număr de locuri de parcare reprezentând maximum 20% din numărul camerelor.

Cu aprobarea primarului, se pot atribui gratuit locuri de parcare rezervate pentru instituții publice, la o distanţă mai mică de 30 m de sediul acestora. Vor putea fi utilizate pe durata programului de parcare cu plată, pentru un număr de maximum 3 locuri de parcare / instituție publică, numai pentru autovehicolele aparținând instituției în cauză. În cazuri deosebite, motívate, se pot rezerva unul sau mai multe locuri de parcare pentru amplasarea temporară de containere deșeuri, montare schele, mutări, diverse evenimente sau alte cazuri speciale.

Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de staţionare numai în limitele staţiilor taxi aprobate prin hotărâri ale consiliului local sau alte acte administrative.

Locuri de parcare gratuite

Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plata din Municipiul Blaj, următoarele categorii de autovehicule:

autovehiculele aflate în misiune aparţinând Parlamentului României, Președintelui României, Guvernului, Instituțiilor de forță ale statului român – Poliţia, SRI, SIE, Jandarmeria, Salvare – SMURD / Pompieri-ISU în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau inscripţionare

autovehiculele aparţinând corpurilor diplomatice şi consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare

persoanele cu hándicap pentru ocuparea locurilor de parcare special amenajate pentru acestea, în condițiile legii

orice categorie de persoane care au recunoscut acest drept în baza unor acte normative ale statului român sau în baza unor acte administrative adoptate/emise de UAT-Municipiul Blaj

alte categorii de autovehicule aparţinând instituţiilor publice nominalizate prin hotărăre a consiliului local sau dispoziția primarului.

Parcări cu plată în Blaj. Verificări, contravenții

Controlul cu privire la plata taxei de parcare se face de către funcţionarii publici / angajați bugetari / polițiști locail din cadrul UAT-Municipiul Blaj care au atribuţii de control în calitate de agenţi constatatori împuterniciţi ai primarului.

Aceștia vor aplica sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor regulamentului.

În cazul depistării unui autovehicul oprit/staţionat/parcat neregulamentar în parcările publice cu plată, agenţii constatatori, împuterniciţi ai primarului vor întocmi şi afişa sub ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral Nota de constatare. Aceasta conţine locul staţionării sau parcării, data şi ora constatării, natura abaterii constatate, numărul de înmatriculare al autovehiculului și tariful majorat de parcare în valoare de 150 lei și detalii privind modul de plata al acestuia.

Nota de constatare va fi protejată printr-o folie de plastic pentru evitarea deteriorării acesteia de fenomene meteorologice (ploi, ninsori, etc.).

Staţionarea sau parcarea autovehiculelor cu încălcarea prevederilor prezentului regulament se va înregistra pe suport video care va conţine numărul de înmatriculare al autovehiculului, locul abaterii, data, ora şi minutul înregistrării, elementele definitorii ale abaterii.

Constatarea contravenţiilor se poate face în lipsa contravenientului, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice. Va fi probată cu înregistrări video sau cu fotografii, potrivit legii. În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

Parcări cu plată în Blaj. Amenzi

Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte după cum urmează:

Staţionarea fără abonament, respectiv fără a achita contravaloarea parcării: amendă de la 500 până la 1.000 lei

Depăşirea timpului de staţionare conferit în situaţia taxării parcării: amendă de la 500 până la 1.000 lei. Timpul de staționare poate fi depășit, accidental, cu maxim 10 minute.

Staţionarea cu abonamente neconforme cu zona staţionării, cu abonamente expirate, utilizarea de abonamente eliberate pentru alte vehicule: amendă de la 500 până la 1.000 lei.

Staţionarea necorespunzătoare, respectiv într-un mod prin care se ocupa 2 locuri de parcare, acolo unde locurile de parcare sunt marcate: amendă de la 400 până la 2.000 lei

Blocarea accesului în parcare sau ocuparea unor locuri rezervate: amendă de la 500 până la 1.000 lei.

Instalarea în locurile de parcare din parcările publice cu plată din Municipiul Blaj de panouri sau alte obiecte / dispozitive sau inscripţii în scopul rezervării ilegale a locurilor se parcare: amendă de la 500 până la 1000 lei.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori din cadrul Serviciului Poliţia Locală a Municipiului Blaj sau împuterniciţi ai UAT-Municipiul Blaj.

