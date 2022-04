Paște 2022: Masa de Paște va fi cu 50% mai scumpă decât anul trecut. Cu cât au crescut prețurile alimentelor

Primul Paşte „liber de pandemie” din ultimii doi ani este marcat de o putere de cumpărare erodată de inflaţia care a atins două cifre pentru prima dată în ultimii 18 ani.

România nu se confruntă cu o penurie de alimente, dar rămâne de văzut cât de bogată va fi masa de Paşte după ce alimentele s-au scumpit foarte tare în ultima perioadă.

Preşedintele Federaţiei sindicale din industria alimentară – Sindalimenta, Dragoş Frumosu, susţine că masa de Paşte de anul acesta va fi cu 50% mai scumpă decât anul trecut, la unele produse înregistrându-se aproape o dublare a preţului.

Prețul la carnea de miel și la ouă aproape s-a dublat

„Masa de Paşte, dacă ne gândim numai la ea, va fi categoric mai scumpă cu 50% faţă de anul trecut. Preţul produselor care se consumă de Paşte a crescut şi aici ne referim strict la cozonac, pască, ouă şi carne de miel.

Preţul la carnea de miel aproape s-a dublat. Poate e ceva mai scăzut dacă iei direct de la fermă şi ajungi pe la 40 de lei/kg tăiat, dar sub acest preţ, sub nicio formă.

Mie mi se pare puţin nepotrivit faptul că nu au mai organizat târguri, pentru că în condiţiile acestea nu ar fi fost 50 de lei/kg, poate ar fi fost 40 – 42 de lei/kg, iar 10 lei contează foarte mult pentru foarte mulţi.

Preţul ouălor aproape s-a dublat, la cozonac este cu cel puţin 30% mai scump, pasca la fel, dacă nu chiar mai mult. În condiţiile acestea preţurile conduc la o masă de Paşte cu cel puţin 50% mai scumpă decât anul trecut”, a declarat pentru Agerpres preşedintele Federaţiei Sindalimenta.

Preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară Romalimenta, Sorin Minea, afirmă că o parte din preţurile actuale sunt false şi mult mai mari decât preţul necesar, iar spre sfârşitul primăverii vom asista chiar la o uşoară scădere a preţurilor şi poate chiar la o scădere masivă la produsele nevandabile.

„Creşteri de preţuri există pe piaţă de o săptămână – două şi cu cât există mai multe ştiri despre creşteri, cu cât sunt avansate cât mai multe preţuri fanteziste, cu atât vor creşte mai mult.

De la început şi până acum au fost zeci de zvonuri cu scumpiri de 30 – 40%. Eu am spus că nu e aşa şi a fost de maximum 10 – 15%.

S-au avansat preţuri pentru carcasa de miel de 4.000-4.500 de lei.

A fost o tatonare a pieţei, cu ajutorul presei, consumatorul a fost pregătit pentru preţuri uriaşe şi aceste preţuri au venit pe piaţă. După sărbători, o parte dintre preţuri vor cădea, pentru că este foarte slabă cumpărarea.

Se face o presiune uriaşă din partea procesatorilor din piaţa europeană de a intra pe piaţa românească pentru că şi la ei piaţa este foarte slabă.

O să ajungem mai scumpi decât ei şi ne vor lua piaţa. Faţă de o creştere prognozată corect, o medie de 10%, s-a sărit calul în disperare, vânzările cad, se vor întoarce la preţurile vechi dar cu economia prăbuşită”, a precizat Sorin Minea.

Acesta prognozează că majorarea preţurilor se va opri după Paşte, iar spre sfârşitul primăverii va fi o temperare şi chiar o scădere a preţurilor. „Este strict părerea mea, dar s-ar putea să asistăm la scăderi masive la produsele nevandabile.

Pot să vă spun însă că o parte din preţurile actuale sunt false, sunt mult mai mari decât preţul necesar”, a transmis preşedintele Romalimenta.

Cât costă alimentele în piețe și marile magazine

Kilogramul de miel poate fi cumpărat cu preţuri între 43 şi 45 lei/kg, iar drobul cu 20 lei, în magazine un miel întreg prețul afișat este de 49.9 lei/kg

Cofragul de 30 de ouă costă 13,99 lei (0,46 bani/bucată), însă preţul acestui produs variază în funcţie de mărimea oului şi sistemul de creştere a găinilor, astfel că ouăle provenite de la găini crescute în sistem ecologice pot ajunge şi la 1,5 – 1,8 lei/bucată

Zece ouă fierte şi vopsite pot fi achiziţionate cu 17,99 lei

Cel mai ieftin sortiment de peşte este 18 lei/kg, iar cel mai scump 30 lei/kg. Preţurile pentru peşte erau cuprinse între 33,99 lei/kg şi 59,99 lei/kg.

Carnea de curcan costă 17 lei/kg, iar cea de raţă – 19 lei/kg.

Cea mai ieftină brânză telemea poate fi achiziţionată la un preţ de 33 lei/kg, iar cea mai scumpă la 42 lei/kg.

Preţul pentru un kilogram de carne de pui variază între 11 şi 27 de lei în funcţie de sortiment, iar pentru carnea de porc preţurile variau între 27 şi 29 lei/kg.

La raionul de legume, pătrunjelul costă 1 leu legătura, leuşteanul – 2 lei, ceapa verde 1 leu/legătura, mărar – 1 leu, usturoiul verde – 1,5 – 2 lei, ridichiile – 2 lei, salata verde – 2 – 3 lei, castraveţii – 4 lei/bucata.

În funcţie de producător, preţul pentru un cozonac variază între 10 lei şi 35 de lei.

Cumpărătorii pot achiziţiona şi platouri de Paşte gata preparate la preţuri între 90 şi 110 lei, respectiv 56,25 lei şi 67,65 lei/kg

Ciucă, despre bugetul pentru masa de Paște: „800-900 de lei. Prețurile sunt nu tocmai la îndemâna oricui”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri, întrebat despre bugetul pentru masa de Paște, că l-a trimis pe purtătorul de cuvânt al Guvenrului pentru a vedea care sunt prețurile. „Am văzut și bugetul pe care l-a stabilit, 800-900 de lei”. Prim-ministrul spune că prețurile nu sunt tocmai accesibile, dar ele sunt fixate de ofertă.

„Nu am fost la piață. Ieri, a fost purtătorul de cuvânt, l-am rugat să meargă să reprezinte guvernul. Am văzut prețurile, am văzut și bugetul pe care l-a stabilit, 800-900 de lei.

Prețurile sunt, într-adevăr, nu tocmai la îndemâna oricui. Este o perioadă în care comerțul se face cum se face, sunt și anumite exagerări în ceea ce înseamnă fixarea prețurilor. Trăim într-o societate liberă unde prețul este fixat de ofertă”, a declarat premierul, potrivit digi24.ro.

Întrebat despre pregătirile pentru masa de Paște, prim-ministrul a spus: „Sincer, soția se ocupă de toate aceste chestiuni. Nu am când, plec dimineața și mă întorc seara târziu”. „Tot ceea ce mănâncă un om obișnuit”, a mai spus Ciucă, despre masa de Paște.

