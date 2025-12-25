Patriarhul Daniel, Pastorala de Crăciun: Hristos ia față de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent fața spre El

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, subliniază, în Pastorala de Crăciun, că, în societatea contemporană, marcată de „secularizare sau indiferență duhovnicească”, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creștin „de a fi vestitor sau apostol ai iubirii milostive a lui Hristos în lume”.

Potrivit înaltului ierarh, Domnul Iisus Hristos a luat față de om tocmai pentru ca oamenii să își întoarcă permanent fața spre El.

„Ca păstor, vindecător și mântuitor de suflete, odată cu începerea misiunii Sale, Hristos Domnul mergea din cetate în cetate ca să adune oile cele risipite, să le ofere hrană duhovnicească și să le vindece de orice boală și neputință (cf. Matei 4, 23; Ioan 10, 11-16). Hristos, Călătorul și Pelerinul, Care colindă pretutindeni pentru a aduna și a mântui pe oameni, spune: 'Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are unde să-Și plece capul' (Matei 8, 20). Dar, cuvintele Sale nu se referă la neputința de a găsi o casă, ci la lucrarea Sa sfântă și misionară permanentă. El colindă lumea, caută pe cei care trăiesc vremelnic în lume, pentru a le dărui viața veșnică în Împărăția cerească a Preasfintei Treimi”, transmite PD Daniel, în Pastorala publicată de Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Patriarhul Daniel: „Hristos, colindător în lume, vine la noi sub chipul oricărui om”

Potrivit înaltului ierarh, Hristos vine sub chipul oricărui om: „Călător sau colindător în lume, în timpul vieții Sale pe pământ, Hristos Domnul ni Se arată uneori ca un călător tainic chiar și după moartea și învierea Sa, când călătorește spre Emaus ca un pelerin necunoscut, cu Luca și Cleopa, cărora Se face cunoscut numai după ce L-au invitat să intre în casa lor (cf. Luca 24, 29-31), arătând astfel că Dumnezeu colindă lumea, în mod tainic, vine la noi sub chipul oricărui om care are nevoie de ajutorul nostru. Domnul Iisus Hristos ia față de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent fața spre El”.

Întrucât taina Nașterii Domnului Iisus Hristos îl descoperă pe Fiul lui Dumnezeu întrupat ca fiind, în același timp, călător și binevestitor în lume, creștinii ortodocși români au văzut în colindătorii de Crăciun vestitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru lume, evidențiază PF Daniel.

„Colindătorii închipuie tainic pe îngerii care binevestesc păstorilor de la Betleem bucuria Nașterii lui Hristos, dar și pe Însuși Hristos Domnul, Care ne aduce bucuria iubirii lui Dumnezeu pentru oameni și așteaptă ca și noi să răspundem, cu bucurie și iubire, la chemarea lui Dumnezeu. Acesta este înțelesul duhovnicesc al colindelor noastre de Crăciun și al vizitei pastorale a preoților cu icoana Nașterii Domnului în casele credincioșilor”, explică înaltul ierarh ortodox.

Patriarhul îndeamnă la iubire smerită și milostivă față de toți oamenii, asemenea lui Hristos.

„În societatea contemporană, marcată de secularizare sau indiferență duhovnicească, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creștin, cleric sau mirean, de a fi, asemenea îngerilor și păstorilor de la Betleem, vestitori sau apostoli ai iubirii milostive a lui Hristos în lume. De aceea, Biserica ne îndeamnă pe toți să devenim colindători, martori și vestitori ai lui Hristos-Mesia, Care a venit în lume pentru a ne dărui pace și bucurie, mântuire, viață și fericire eternă! Hristos Domnul, Iubitorul de oameni și Mântuitorul sufletelor noastre, să ne ajute cu harul Său să arătăm în jurul nostru iubirea Sa smerită și milostivă față de toți oamenii, dar mai ales față de copiii săraci, de bolnavi și bătrâni și să reverse în inimile și în casele tuturor pacea și bucuria Sa cea sfânta pe care a dăruit-o odinioară îngerilor și păstorilor din Betleem”, subliniază PF Daniel.

Ca și în anii precedenți, la cumpăna dintre ani, în noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026 și în ziua de Anul Nou, Patriarhul Daniel îndeamnă la „rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2025, care a trecut, și să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou în care intrăm”.

„Să pomenim în rugăciunile noastre și pe toți românii care se află printre străini, departe de Țară, ca să păstrăm unitatea de credință și de neam”, spune Preafericitul Părinte.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului, Patriarhul Daniel mai transmite „doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, urmând îndemnul „colindului sfânt și bun”: „Și-acum te las, fii sănătos/Și vesel de Crăciun/Dar nu uita, când ești voios/Române, să fii bun!”. „La mulți ani!”, urează Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

sursa: Basilica, Agerpres

