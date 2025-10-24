Connect with us

Eveniment

Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului ajunge vineri la București. Va oficia slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Publicat

acum 19 secunde

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului ajunge vineri la București. Acesta va oficia duminică, 26 octombrie, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, evenimentul sosirii în România a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, se va desfășura, vineri, de la ora 11:00, în Salonul Prezidențial al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

În zilei, Sanctitatea Sa va fi primit de Patriarhul Daniel, la Catedrala Patriarhală de pe Colina Bucuriei.

„În cursul zilei de vineri, vom avea un eveniment cu totul deosebit: în jur orei 12:30, orientativ, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îl va întâmpina în Catedrala Patriarhală pe Sanctitatea sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Va avea loc și o slujbă de Te Deum după întâmpinare și, bineînțeles, îl așteptăm cu nerăbdare pe Sanctitatea Sa și ne bucurăm că a acceptat să participe atât la evenimentele prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, cât și la momentul binecuvântat al Sfințirii Picturii Catedralei Naționale, care va avea loc în cursul zilei de 26 octombrie”, anunța vinerea trecută preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

De asemenea, el a precizat că, în data de 27 octombrie, ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, slujba Sfintei Liturghii, desfășurată la Altarul de Vară, va fi condusă de Patriarhul Ecumenic, împreună cu Patriarhul Daniel, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și un sobor de preoți și diaconi.

În 25 noiembrie 2018, Anul Centenar al Marii Uniri, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a oficiat sfințirea Altarului Catedralei Naționale, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a clericilor, credincioșilor și a reprezentanților societății românești.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 19 secunde

Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului ajunge vineri la București. Va oficia slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Evenimentacum 10 ore

Ai timp liber și un suflet mare? Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia caută voluntari
Administrațieacum 10 ore

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 11 ore

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Administrațieacum 11 ore

VIDEO Alba Iulia își va face propriul serviciu de transport local. Pleșa: Cu banii dați STP, puteam duce toți locuitorii cu taxiul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

VIDEO Ambasadori din UE la Teiuș, la una dintre cele mai mari investiții în energie verde. Alternativa Europei pentru gazul rusesc
Economieacum 12 ore

Electrica Furnizare reduce prețul la energia electrică, dar nu intră în topul celor mai mici tarife finale. Cine este ”campionul”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Administrațieacum 3 zile

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 14 ore

Din alb-violet în alb-negru: Albaiulianul Mircea Oprea, față în față cu trecutul la meciul dintre CSM Unirea și Poli Timisoara
cazonouri vechi vs cazinouri noi cazinou online
Sportacum 19 ore

Ce aleg jucătorii? Cazinouri noi sau cazinouri de tradiție? (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

bal HCC poză grup
Evenimentacum 19 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Economieacum 20 de ore

Cât costă să trăiești decent în România: Salariul minim nu mai acoperă nici jumătate din nevoile unei familii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 3 zile

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Nou Centru Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș. Investiție de 700 de milioane de lei, anunțată de ministrul Rogobete
Evenimentacum 2 zile

Butoane de panică pentru pacienți în toate spitalele publice sau private și camere video la ATI și UPU. Lege promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 12 ore

Școala Generală din Micești va fi reabilitată și extinsă. Contractul de finanțare a fost semnat. Ce prevede proiectul
Educațieacum 17 ore

Rezultate remarcabile la Concursul de matematică „ArhimatematicuS” 2025, organizat de elevii Liceului Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie