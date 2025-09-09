Pedeapsă cu executare pentru un hoț din Blaj care a mers la o spargere pe trotinetă. Ce a reușit să fure alături de un complice

Doi hoți din Blaj, care au mers la o spargere de magazin pe trotinetă, și au furat peste 100 de pachete de țigări, dar și mai multe sume de bani și-au aflat pedeapsa. Cei doi au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Blaj, în data de 5 septembrie 2025.

Anchetatorilor nu le-a fost foarte greu să îi identifice pe cei doi, deoarece aceștia au fost filmați de mai multe camere de luat vederi, în noaptea loviturii.

De asemenea, după ce au fost ținta unor percheziții domiciliare, polițiștii criminaliști au găsit o serie de probe chiar în telefoanele celor doi.

Mai exact discuții pe Whats App despre cum și-au planificat lovitura, dar și un element foarte important: unul dintre cei doi să ascundă trotineta cu care s-au deplasat.

Noaptea spargerii

Cei doi au mers în noaptea de 27 mai 2025, în jurul orei 23.00, pe o stradă din Blaj în care se afla situat un bar. Au forțat ușa barului și au intrat în locație. De acolo au furat ”suma de 3280 lei, 700 euro, 105 pachete de țigări de diferite mărci, în valoare de 2.456 lei, precum şi două telefoane mobile, unul marca Samsung model A20 și cel de-al doilea marca Xiaomi Redmi T9, ambele telefoane fiind evaluate la suma de 1000 lei”, au notat magistrații în motivarea instanței.

Surprinși pe camerele video

Deplasarea lor către barul pe care l-au spart a fost suprinsă pe o cameră video. Camera de supraveghere a surprins momentul în care aceștia se deplasau pe trotinetă către bar.

De asemenea o altă cameră i-a surprins în timp ce s-au întâlnit după spargere cu alte persoane.

Discuții pe WhatsApp: ”Vezi să ascunzi trotineta aia”

După ce au fost identificați iar polițiștii le-au percheziționat locuințele, în telefoanele lor au fost descoperite mai multe dovezi. Spre exemplu o serie de conversații pe Whats App, înainte de spargere, dar și după acel moment.

Conversațiile au fost detaliate de magistrați în motivare.

mesaj vocal în data de 27.05.2025, orele 21:24 (anterior comiterii faptei): bă vezi că mă duc oțâră cu (…) să văd ăla roșu, ce și cum. Să vadă el, o zis că no B1, B7, B20, (înjuratură) mea, 35 de lei kg, facem bani ca lumea, (înjuratură) să mergem mâine, oricum mergem mâine, numa no!

mesaj vocal în data de 27.05.2025, orele 21:25 (anterior comiterii faptei): mă auzi wa, dacă vrei du-te tu cu ală că nu mai viu nicăierea, că numai intru la belele,(înjuratură) mea.. și grav aici că am și judecata am. –

mesaj vocal în data de 28.05.2025, orele 02:11 (după comiterea faptei): vezi să schimbi hainele de pe tine ua, auzi, și nu le ține în casă să vezi ce se întâmplă.

– mesaj audio-vocal în data de 28.05.2025, orele 02:11 (după comiterea faptei) cu următorul conținut: vezi ce faci dimineață și dacă îi, mergi în oraș, mă suni sau te sun eu, că eu mă duc să fac programare și plec. Mergem să facem bani, măi (înjuratură) proastă, facem încă 20- 30 de mii, ne doare în (înjuratură) stăm la mâna noastră.

Un mesaj audio-vocal transmis în data de 28.05.2025, orele 02:22 (după comiterea faptei) cu următorul conținut: vezi să ascunzi trotineta aia, ba, auzi.

Ce pedepse au primit

Unul dintre ei, cel care a avut inițiativa a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru furt calificat. Acesta se află în arest la domiciliu. Cel de al doilea inculpat a primit o pedeapsă de un an și zece luni de închisoare cu suspendare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

