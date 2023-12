Pensiile vor fi majorate în fiecare an în luna ianuarie. Exemple de calcul pentru categorii de pensii după indexare și reclaculare

Marea recalculare a pensiilor din septembrie și indexarea cu 13,8% care va avea loc luna viitoare va aduce mai mulți bani în buzunarele pensionarilor.

Șeful Casei naționale de Pensii, Daniel Baciu, a declarat la Antena3 că recalcularea va începe imediat ce se va termina digitalizarea dosarelor de pensie care a ajuns la peste 95%. Acesta a precizat că, în urma recalculării, sunt pensionari care vor beneficia de creșteri de peste 70%, adică între 1.500 și 2.000 de lei în plus.

Pensiile vor fi majorate în fiecare an în ianuarie

Ministrul Muncii a declarat că indexarea pensiei nu va fi numai în ianuarie 2024 ci în fiecare an de acum înainte. ”În noua lege stipulăm în clar faptul că această majorare trebuie să fie făcută în fiecare an în luna ianuarie astfel încât să nu repetăm situaţii cum am avut în anii precedenţi, când nu am avut creşteri ale pensiilor sau situaţii în care aceste majorări au fost făcute într-o altă lună decât luna ianuarie.

Am venit cu această precizare explicită în lege, astfel încât să nu mai fie de fiecare dată o decizie luată arbitrar politic de guvern şi să fie un angajament pe care îl avem în raport cu românii”, a subliniat Simona Bucura Oprescu la Prima TV.

Ce pensie va avea un profesor universitar după recalculare

Astfel, după recalcularea din septembrie 2024, un profesor universitar care a lucrat 44 de ani va obține o pensie de susține șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu. Dar asta doar dacă a muncit până la 70 de ani, iar acum are pensie de peste 6.500 de lei.

”Luăm exemplul unui bărbat profesor pensionar, cu o pensie mare şi cu un stagiu de cotizare foarte mare, de 44 de ani, 8 luni şi 22 de zile. Este vârsta ce reiese adunând 44 de ani de muncă, cinci de facultate, unul de armată și cei 18 până la terminarea liceului.

Am ținut să iau un profesor drept exemplu, pentru că în general profesorii rămân mult în activitate după vârsta standard de pensionare.

Are 91 de puncte de contributivitate și pornește de la o pensie de 6.563 lei, acum, în decembrie. Va beneficia de indexarea de la 1 ianuarie 2024, cu 13,8%, iar pensia crește la 7.471 lei.

Apoi, de la 1 septembrie, va ajunge la 8.216 lei”, a explicat şeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, la Antena 3 CNN.”

Noua lege, adoptată de Parlament vine cu mai multe noutăți pentru cei ce urmează să se retragă din activitate. Se propune ca vârsta standard de pensionare să fie aceeași, la bărbați și femei. Aceasta a fost stabilită la 65 de ani.

Românii vor putea ieși la pensie după un stagiu minim de 15 ani, dacă au împlinit vârsta standard, Stagiul complet de cotizare contributiv a fost stabilit la 35 de ani. Ambii indicatori ar putea crește, în viitor, dacă datele statistice vor indica o creștere a speranței de viață a românilor.

Pentru un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani pensionarii vor primi puncte suplimentare pentru vechime.

Marea recalculare le va aduce majorări semnificative pentru unii dintre pensionari, potrivit unui anunț făcut de șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu.

Exemplul dat de șeful Casei de Pensii

„Avem un exemplu aici, care a avut un stagiu de cotizare contributiv de 37 de ani. În momentul de față are o pensie în plată. Vorbim de luna decembrie de 2.257 lei.

La data de 1 ianuarie 2024 când avem acea indexare de 13,8% pensia va fi majorată de la 2.257 lei la 2.569 lei.

Începând cu data de 1 septembrie 2024, rezultând o pensie de 3.873 lei, care în cazul acesta este o creștere de 71,6% decât privește în prezent respectivul pensionar”, a exemplificat Daniel Baciu, preşedintele Casei de Pensii

Alte exemple de calcul a pensiei prezentate de CNPP

Pentru o persoană cu stagiu contributiv realizat de 36 de ani, cu pensie acum în plată de 1.103 lei și indemnizație socială, creșterea până în septembrie 2024 va fi de 112%.

Exemplu de majorare pensie, stagiu 36 ani

Stagiu total de cotizare contributiv realizat este de 36 ani, anul pensionării: 2010

stagiul complet de cotizare prevăzut de lege: 35 ani

numar total de puncte realizat de 21.62745

punctaj mediu anual de 0.61793

pensia în plată în cuantum de 1.103 lei

indemnizație socială: 1.125 lei – noiembrie 2023

La 1 ianuarie 2024 – prin majorarea valorii punctului de pensie va avea 0.61793 x 2032 = 1.256 lei (2.032 lei valoarea unui punct de pensie)

Indemnizatia socială se va majora cu 13,8% adică 1.125 x 13.8 % = 1.281 lei

La 1 septembrie 2024

număr puncte contributive: 21.62745

număr puncte stabilitate: 7.25

2.5 puncte de stabilitate (0.5×5 pentru cei cinci ani realizați peste stagiul contributiv de 25 ani)

3.75 puncte de stabilitate (0.75×5 pentru cei cinci ani realizați peste stagiul contributiv de 30 ani)

1 punct de stabilitate (1×1 pentru 1 an realizat peste stagiul contributiv de 35 ani)

Nr. total de puncte (21.62745+7,25) x 81(VPR) = 2.340 lei (creștere de 112,14%).

Pensionar care primește acum 1.108 lei pentru limită de vârstă. Creștere de 51%

Pensie stabilită conform Legii nr.3/1977 în vigoare până la 31 martie 2001:

O pensie pentru limită de vârstă stabilită conform prevederilor Legii nr.3/1977 – bărbat

în prezent, stagiu de cotizare contributiv de 31 ani 6 luni și 23 zile

are număr total de puncte realizat de 17,04714

are punctaj mediu anual de 0,62062 puncte

pensia în plată în cuantum de 1.108 lei (0,62062 x 1785) – noiembrie 2023

La 1 ianuarie 2024:

prin majorarea valorii punctului de pensie va avea 0.62062 x 2032 = 1.262 lei pensie (2.032 lei valoarea unui punct de pensie)

Indemnizația socială se va majora cu 13,8%, adică 1.125 x 13.8%= 1.281 lei

La 1 septembrie 2024

număr puncte contributiv : 17,04714

număr puncte stabilitate: 3,625

2,5 puncte de stabilitate (0,5 x 5 pentru cei cinci ani realizati peste stagiul contributiv de 25 ani)

0.75 puncte de stabilitate (0,75 x 1 pentru 1 an peste stagiul contributiv de 30 ani)

0.375 puncte de stabilitate (0,75 x 0,5 pentru cele 6 luni realizate peste stagiul contributiv de 31 ani)

număr total de puncte: 17,04714 + 3,625 = 20,67214

20.67214 puncte x 81 lei (VPR) = 1.675 lei pensie (creștere de 51,17%).

Femeie tehnolog utilaje confecții. Creștere de 51%

Pensie stabilită pe Legea nr.19/2000 în vigoare 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010, pentru limită de vârstă:

stagiul total de cotizare contributiv realizat de 30 ani 9 luni și 7 zile

stagiul complet de cotizare conform Legii 19/2000 este de 30 ani

număr total de puncte realizat de 27.83546 puncte

punctaj mediu anual de 0.92785 puncte

pensia în plată este în cuantum de 1.657 lei – noiembrie 2023

La 1 ianuarie 2024 – prin majorarea valorii punctului de pensie va avea 0.92785 x 2032 = 1.886 lei pensie netă.

La 1 septembrie 2024

Nr. total de puncte 27.83456 la care se adaugă 3,0625 puncte de stabilitate (pentru cei 5 ani și 9 luni realizați peste stagiul contributiv de 25 ani)

2,5 puncte (0.5 x 5 pentru cei cinci ani realizați peste stagiul contributiv de 25 ani)

0,5625 puncte (0,75 x 9 luni pentru cele 9 luni realizate peste stagiul contributiv de 30 ani)

Nr. total de puncte de 30.89796 x 81 lei (VPR) = 2.503 lei (creștere de 51,05%).

Mecanic utilaj în industria textilă

Pensie stabilită conform prevederilor Legii nr.263/2010 în vigoare 1 ianuarie 2011 – prezent

Stagiu total de cotizare contributiv realizat este de 15 ani si 28 zile

număr total de puncte realizat de 15.35886

punctaj mediu anual de 0.61874 puncte din care 0.17992 puncte aferent indicelui de corectie de 1.41)

pensia în plata în cuantum de 1.105 lei

în prezent beneficiază de indemnizație socială de 1.125 lei

La 1 ianuarie 2024 – prin majorarea valorii punctului de pensie va avea 0.61874 x 2032 = 1.258 pensie (2.032 lei valoarea unui punct de pensie)

La 1 septembrie 2024: nr.total de puncte 15.35886 x 81 = 1.245 pensie

Indemnizația socială se va majora cu 13.8%, adică 1.125 x 13.8 %= 1.281 lei

Tabel exemple de calcul pensii 2024

Cum se calculează pensia – 2024

Valoarea punctului de referință (VPR) va fi înmulţită cu numărul de puncte de pensie precizate în decizia de pensionare.

Valoarea punctului de referință (VPR) este egal cu punctul de pensie (2.031 în 2024) împărțit la 25 de ani de cotizare (stagiul mediu de cotizare). VPR va fi de 81 de lei.

VPR x numărul total de puncte

VPR (valoarea punctului de referință) = 2031 : 25 = 81.

Apoi 81 de lei înmulțiți cu numărul total de puncte din decizia de pensionare și rezultă pensia.

Două etape de majorare

Majorarea pensiilor se face în două etape.

Prima majorare este la 1 ianuarie 2024, cu 13,8%.

A doua, începând cu 1 septembrie 2024, în urma recalculării.

Peste 3 miloane de români vor avea pensie mai mare

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu: ”Vor fi români care vor avea poate o creștere de 1%, vor fi români care vor avea poate o creștere de 80%, depinde de cele trei elemente esențiale pe baza cărora se calculează numărul de puncte: punctele contributive, punctele necontributive și punctele de stabilitate.

Este foarte important ca toți românii să știe că nici o pensie nu va scădea.

Peste 3 milioane de români, pe simulările noastre, vor avea pensii mai mari”.

Puncte suplimentare

Pensionarii vor primi puncte suplimentare în funcţie de anii de muncă, potrivit ministrului.

„Pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obține un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă.

Astfel, între 25 și 30 de ani: 0,5 puncte pe an, între 30 și 35 de ani: 0,75 de puncte pe an și după 35 de ani, un punct pe an”.

