Majorare pensii 2024: categoria de pensionari care va primi cu peste 80% în plus. Anunțul ministrului Muncii

Majorarea pensiilor: de anul viitor, unii dintre pensionari vor avea pensia mărită și cu 87%. Ministrul Muncii susține că nicio pensie nu va scădea.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, s-a referit la cazul unui pensioner cu indemnizație minimă socială de 1.125 lei.

Potrivit calculelor de la Ministerul Muncii, dacă această persoană are o vechime în muncă de 35 de ani, va primi majorare de 87%, aproape dublu.

”Este foarte important de spus că pe simulările noastre, pe o situație în care aveam un pensionar în indemnizație minimă socială care astăzi primea 1.125 lei, de anul viitor pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creșterea va fi de 87%, deci aproape se dublează pensia. Este un plus de 1.900 lei”, a explicat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, la Antena 3.

Noua formulă de calcul: inechități eliminate

Ministrul a spus că recalcularea se face ținând cont de contributivitate și de stabilitate.

”La contributivitate și muncă egală vom avea pensii egale, fiindcă prin această nouă lege a pensiilor, în fapt, noi încercăm să corectăm trei categorii de inechități”, a spus Bucura Oprescu.

S-a referit la:

inechitățile apărute între pensionari care au muncit la fel, dar au ieșit la pensie în ani diferiți

inechități între femei și bărbați

inechități între pensionari care s-au aflat în indemnizația minimă socială.

Cum se calculează pensia

Odată cu intrarea în vigoare a noi legi a pensiilor, se aplică nouă formulă de calcul.

Valoarea punctului de referință (VPR) va fi înmulţit cu numărul de puncte de pensie precizate în decizia de pensionare.

Valoarea punctului de referință (VPR) este egal cu punctul de pensie (2.031 în 2024, dacă Guvernul va majora punctul de pensie cu 13,8%) împărțit la 25 de ani de cotizare (stagiul mediu de cotizare). VPR va fi de 81 de lei.

VPR x numărul total de puncte

VPR (valoarea punctului de referință) = 2031 : 25 = 81.

Apoi 81 de lei înmulțiți cu numărul total de puncte din decizia de pensionare și rezultă pensia.

Majorarea pensiilor: două etape

Ministrul mai spune că majorarea pensiilor se face în două etape.

Prima majorare este la 1 ianuarie 2024. ”Începând cu 1 ianuarie 2024, pensiile românilor vor fi majorate cu 13,8%”, precizează ministrul.

A doua, începând cu 1 septembrie 2024, în urma recalculării, toți românii vor avea pensii care să-i ducă într-o zonă de echitate, potrivit sursei citate.

Nicio pensie nu va scădea

”Vor fi români care vor avea poate o creștere de 1%, vor fi români care vor avea poate o creștere de 80%, depinde de cele trei elemente esențiale pe baza cărora se calculează numărul de puncte: punctele contributive, punctele necontributive și punctele de stabilitate.

Este foarte important ca toți românii să știe că nici o pensie nu va scădea.

Eu pot să vă spun că peste 3 milioane de români, pe simulările noastre, vor avea pensii mai mari.

Fiecare român, datorită faptului că valoarea punctului de pensie crește, va avea o pensie mai bună în 2024, pe noua formulă”, a precizat Simona Bucura.

Puncte suplimentare în funcție de anii de muncă

Pensionarii vor primi puncte suplimentare în funcţie de anii de muncă, potrivit ministrului.

„Pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obține un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă.

Astfel, între 25 și 30 de ani: 0,5 puncte pe an, între 30 și 35 de ani: 0,75 de puncte pe an și după 35 de ani, un punct pe an.

Cu alte cuvinte, dacă muncești, primești”.

