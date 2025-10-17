Connect with us

Eveniment

Percheziție la Alba Iulia, într-un caz de înșelăciune. A fost reținut un bărbat de 38 de ani. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum 7 secunde

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia, într-un caz de înșelăciune. Acesta este din Aiudul de Sus și locuiește fără forme legale la Alba Iulia. Promisese unui bărbat că-i va transporta un sistem audio profesional, însă nu a mai restituit bunul respectiv.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în perioada 27 august – 4 septembrie 2025, acesta l-ar fi indus în eroare pe alt bărbat, în vârstă de 32 de ani, căruia i-ar fi promis că îi va transporta un sistem audio profesional, din municipiul Arad în municipiul București. Ulterior, ar fi refuzat restituirea sistemului audio.

Pentru documentarea activității infracționale, joi, 16 octombrie, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, pe raza municipiului Alba Iulia, la imobilul unde acesta locuiește fără forme legale.

Tot joi, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul în vârstă de 38 de ani, din localitatea Aiudul de Sus.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbatului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 secunde

Percheziție la Alba Iulia, într-un caz de înșelăciune. A fost reținut un bărbat de 38 de ani. Ce s-a întâmplat
furt masina
Evenimentacum 15 minute

Tânăr din Alba, cu dosar penal pentru furt calificat. Câți bani a sustras dintr-o mașină parcată pe stradă
Blajacum 29 de minute

VIDEO: Tânăr reținut de polițiștii din Alba, după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Administrațieacum o zi

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 60 de minute

Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice. Procentul accesat din buget, în două săptămâni
Economieacum 2 ore

Precizări ANAF după declarația privind ”gemul făcut de bunica”: nu intenționăm fiscalizarea autoconsumului populației
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 21 de ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 4 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 18 ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum 2 zile

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Gândurile Reginei Maria – Flowers of Blessing, la Liceul de Arte ”Regina Maria Alba Iulia
Educațieacum 17 ore

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Mai mult din Educatie