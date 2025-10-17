Percheziție la Alba Iulia, într-un caz de înșelăciune. A fost reținut un bărbat de 38 de ani. Ce s-a întâmplat

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia, într-un caz de înșelăciune. Acesta este din Aiudul de Sus și locuiește fără forme legale la Alba Iulia. Promisese unui bărbat că-i va transporta un sistem audio profesional, însă nu a mai restituit bunul respectiv.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în perioada 27 august – 4 septembrie 2025, acesta l-ar fi indus în eroare pe alt bărbat, în vârstă de 32 de ani, căruia i-ar fi promis că îi va transporta un sistem audio profesional, din municipiul Arad în municipiul București. Ulterior, ar fi refuzat restituirea sistemului audio.

Pentru documentarea activității infracționale, joi, 16 octombrie, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, pe raza municipiului Alba Iulia, la imobilul unde acesta locuiește fără forme legale.

Tot joi, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul în vârstă de 38 de ani, din localitatea Aiudul de Sus.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbatului.

