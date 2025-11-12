Connect with us

Eveniment

Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia, la Sebeș și Sibiu. 5 bărbați care vindeau droguri inclusiv către minori din Alba, reținuți

Publicat

acum O oră

La data de 11 noiembrie 2025, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 8 percheziții domiciliare, în municipiul Sebeș și municipiul Sibiu, la persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în perioada 2024 – noiembrie 2025, 5 bărbați, cu vârste între 17 și 32 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive (canabis, substanțe cristaline 3 CMC, 4 CMC și 4BMC) către consumatori, inclusiv minori, din județul Alba.

Aceștia ajung miercuri, 12 noiembrie, în fața magistraților Tribunalului Alba cu propunerea de arestare preventivă. Potrivit portalului de judecată este vorba despre: Daniel D.B., Mihai V.P., Andrei N.P., Andrei V.C., Cristian D.C..

YouTube video

O parte dintre substanțele interzise tranzacționate au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

În urma celor 8 percheziții domiciliare efectuate, de către polițiști, au fost descoperite și ridicate aproximativ 400 de grame de rezină de canabis (drog de risc), 100 de grame de canabis (drog de risc), 80 de grame de substanță cristalină 4 CMC (drog de mare risc), 40 de grame de ciuperci care conțin psilocine (drog de mare risc), comprimate ecstasy (drog de mare risc), 6 plante de canabis aflate în stadiu avansat de creștere și 12 plante de canabis aflate în stadiu incipient de dezvoltare, două corturi destinate creșterii indoor a plantelor de canabis, recipiente cu fertilizant și soluții nutritive pentru plante, aparat electric pentru deshidratarea plantelor, cântare, grindere, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, precum și alte mijloace de probă.

La data de 11 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea acestora, pentru 24 de ore.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba, cu propunere de arestare preventivă a bărbaților, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, Poliției Municipiului Sebeș, Poliției Orașului Cugir, jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba și al celor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 17 minute

Tichete de masă 2025: crește valoarea maximă a bonurilor de masă ce pot fi acordate salariaților. Lege adoptată
Evenimentacum 33 de minute

Scandal într-o locuință din Sebeș: Bărbat de 33 de ani, REȚINUT după ce și-a bătut partenera. Femeia a ajuns la spital
Evenimentacum 48 de minute

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 6 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 17 minute

Tichete de masă 2025: crește valoarea maximă a bonurilor de masă ce pot fi acordate salariaților. Lege adoptată
Economieacum 3 ore

VIDEO: Modul de numire a conducerii Romarm, reclamat de ministrul Economiei la Parchet, DNA și AMEPIP
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 48 de minute

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Evenimentacum 2 zile

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum o zi

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

Cătunul din județul Cluj care mai are doar un locuitor. Doi haiduci din Alba ar fi fost cei care au format satul, în trecut
Evenimentacum 24 de ore

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

antel print sistem productie imprimare imprimanta
Evenimentacum 3 ore

Antel Print, 25 de ani de ambiție și dezvoltare constantă (P)
Evenimentacum 3 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital tarneveni psihiatrie, georgiana pascu
Evenimentacum 2 ore

FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni
Evenimentacum 6 ore

Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie