Percheziții în Alba la vârful unei firme care se ocupă cu vânzarea de cherestea. Evaziune fiscală de aproximativ 300.000 de lei

Cinci percheziții sunt realizate în județul Alba, luni, 3 noiembrie, într-un dosar mai amplu, în care sunt efectuate 78 de percheziții la nivel național.

Din primele informații, în Alba sunt vizați reprezentanții unei companii care se ocupă cu vânzarea de cherestea.

Perchezițiile sunt realizate de sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Procurorii au dispus efectuarea de percheziții în cadrul a două dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din câte se pare cei percheziționati sunt reprezentanți ai unor societăți comerciale, care ar fi omis în tot sau în parte să evidențieze în actele contabile veniturile realizate ca urmare a operațiunilor economice efectuate, constând în vânzarea de cherestea către persoane fizice.

În această fază a cercetărilor, prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 300.000 de lei, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

