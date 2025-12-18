Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu mobilier și electrocasnice, la Alba Iulia. Un bărbat de 34 de ani a fost reținut

Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu mobilier și electrocasnice, la Alba Iulia. Reprezentanții IPJ Alba au transmis joi că polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în județul Alba, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Perchezițiile au avut loc miercuri, 17 decembrie.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2023 – 2025, un bărbat, de 34 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi indus și menținut în eroare mai multe persoane cărora le-ar fi promis confecționarea unor piese de mobilier și livrarea unor electrocasnice.

Pentru asta ar fi încasat 68.635 de lei, fără ca serviciile să fie prestate și fără ca, ulterior, să restituie persoanelor vătămate sumele încasate.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate dispozitive electronice și înscrisuri de interes pentru cauză, mai precizează polițiștii.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul de 34 de ani.

