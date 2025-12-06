Pericolul comenzilor de pe internet: O persoană din Alba a comandat un aparat de sudură, dar a primit o jucărie

Țepele pe internet s-au înmulțit în ultima perioadă. De foarte multe ori persoane de bună credință comandă produse, dar se întâmplă ca la livrare să aibă parte de surprize foarte neplăcute.

Este și cazul unei persoane din Alba, caz descris de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, într-o motivare de instanță. Mai exact în data de 2 decembrie, magistrații au admis confirmarea renunțării la urmărirea penală.

Din câte se pare, ”la data 29 iunie 2025 persoana vătămată a comandat de pe internet un aparat de sudură, în valoare de 650 lei cu tot cu transport, iar la data de 02 iulie 2025, când a primit coletul comandat, persoana vătămată a constatat că produsele livrate nu corespund cu cele de pe site, fiind vorba de un aparat de sudură de jucărie.

De asemenea, având în vedere că prejudiciul a fost recuperat în totalitate persoana vătămată a revenit asupra declarației sale arătând faptul că nu mai dorește continuarea cercetărilor, aceasta nemaiavând nicio pretenție”, au notat magistrații.

Persoana în cauză a mers la poliție, a depus plângere, dar între timp și-a recuperat banii. Drept urmare, nu a mai dorit continuarea cercetării. În astfel de cazuri, anchetatorii cer renunțarea la urmărirea penală, fapt care s-a și întâmplat.

În data de 2 decembrie 2025, judecătorii din Alba Iulia au închis definitiv dosarul.

