Permis de conducere fără examen teoretic, pentru trecerea în anumite categorii. Care sunt condițiile. Legea a fost publicată

Permis de conducere fără examen teoretic, pentru trecerea în anumite categorii. Unii șoferi vor fi scutiți de susținerea probei teoretice (sala) dacă vor să obțină unele categorii superioare de permis de conducere, potrivit unei legi publicată recent în Monitorul Oficial. 

Mai exact, candidaţii care au promovat examenul teoretic pentru o categorie inferioară (de exemplu, A1 - A2 - A sau B1 - B) nu vor mai trebui să parcurgă din nou această etapă atunci când doresc să obţină pemisul pentru o categorie superioară.

Legea nr. 240/2025 urmează să intre în vigoare pe 27 decembrie 2025.

Mai apoi, în termen de 60 de zile urmează să fie modificat și completat, în conformitate cu prevederile acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor interne, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

„Facilități suplimentare pentru deținătorii permisului categoria B: persoanele care dețin permis categoria B la data intrării în vigoare a legii și care absolvă cursurile teoretice și practice pentru categoria A pot obține permis A sau A2 fără susținerea probei teoretice, fiind necesară doar promovarea probei practice și îndeplinirea celorlalte condiții legale. Legea elimină procedurile redundante, reduce costurile și timpul pentru viitorii șoferi, recunoaște experiența reală de conducere ca element esențial de evaluare și menține, în același timp, standardele de siguranță rutieră, toate celelalte condiţii prevăzute în legea actuală rămânând aplicabile”, a precizat inițiatorul legii, deputatul USR Cezar Drăgoescu, citat de Mediafax.

Măsurile urmăresc simplificarea procedurilor administrative, reducerea timpului necesar obţinerii permisului şi eliminarea unor bariere birocratice inutile. De asemenea, se urmărește optimizarea utilizării resurselor autorităţilor competente prin reducerea volumului de muncă aferent administrării examenelor teoretice, dar şi creşterea eficienţei procesului de obţinere a permisului de conducere fără a compromite siguranţa rutieră.

Situația actuală

Conform legislaţiei actuale, vârsta minimă pentru obţinerea permiselor de conducere pentru categoriile AM, A1, A2 şi A sau B1, B este stabilită progresiv, ceea ce asigură un parcurs logic de învăţare şi acumulare a experienţei.

Proba teoretică aferentă acestor categorii este identică ca structură, incluzând acelaşi număr de întrebări şi aceleaşi domenii de examinare, în confomitate cu prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Mai exact, confom prevederilor art. 10, alin. (2) din Ordinul menţionat, proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

  • pentru categoriile AM, A1 , A2 şi A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 de minute. Se declară <admis> candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări;
  • pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb şi Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări;

Persoanele care doresc să obţină un permis de conducere pentru o categorie superioară sunt obligate astfel să susţină din nou examenul teoretic, chiar dacă au promovat anterior această probă pentru o categorie similară.

Permis de conducere fără examen teoretic, pentru trecerea în anumite categorii

De la categoria B1 la categoria B

Potrivit Legii nr. 240/2025 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, persoanele care dețin permis de conducere categoria B1, obținut la vârsta de 16 ani sau 17 ani, sunt exceptate de la susținerea probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere categoria B, cu condiția de a fi acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui vehicul din categoria B1 și de a îndeplini celelalte condiții prevăzute de lege.

De la categoria A1 la categoria A2 sau A

Persoanele care au obținut permisul de conducere pentru categoria A1 și solicită obținerea categoriei A2 sau A sunt exceptate de la susținerea probei teoretice:

  • cu condiția de a fi acumulat o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete din categoria A1 în cazul solicitării obținerii categoriei A2;
  • cu condiția de a fi acumulat o experiență de minimum 2 ani în conducerea unei motociclete din categoria A2 în cazul solicitării obținerii categoriei A.

Celelalte condiții prevăzute în prezenta ordonanță de urgență rămân aplicabile.

De la categoria B la categoria A sau A2

Persoanele care dețin permisul de conducere pentru categoria B la data intrării în vigoare a Legii nr. 240/2025 și fac dovada absolvirii cursurilor teoretice și practice pentru categoria A și solicită obținerea categoriei A sau A2 sunt exceptate de la susținerea probei teoretice.

Este însă necesară promovarea probei practice și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege.

