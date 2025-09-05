Persoanele aflate în întreținerea unei persoane asigurate nu mai sunt exceptate de la plata CASS, de la 1 august. Precizări ANAF

Persoanele aflate în întreținerea unei persoane asigurate nu mai sunt exceptate de la plata CASS, de la 1 august. O serie de modificări cu privire la contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) au fost aduse prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, a anunțat, vineri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

”Una dintre modificările legislative vizează eliminarea din categoria persoanelor exceptate de la plata CASS a persoanelor fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate, respectiv soțul, soția și părinții fără venituri proprii.

În contextul acestor modificări, începând cu data de 1 august 2025, persoanele fizice care realizează venituri din: salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, investiții, alte surse etc. pentru care datorează CASS pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele aflate în întreținere, respectiv soțul, soția și părinții fără venituri proprii”, se arată într-un comunicat al ANAF, remis AGERPRES.

Astfel, CASS datorată de persoanele fizice se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care se exercită opțiunea.

Opțiunea se exercită oricând în cursul anului, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – formular 212, în care se evidențiază contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, precizează ANAF.

Conform instituției, Formularul 212 a fost aprobat prin Ordinul președintelui ANAF 1929/2025.

Persoanele fizice care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreținere completează Capitolul II – Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025, Secțiunea 2 Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreținere potrivit art. 182^1 din Codul fiscal.

Recomandăm completarea cu atenție a Capitolul II – Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025, din formularul 212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, întrucât opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată a CASS’, susțin reprezentanții ANAF.

Plata CASS datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opțiunea se efectuează în două tranșe, după cum urmează:

25% din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declarației prin care se exercită opțiunea;

75% din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opțiunea.

Potrivit Hotărârii Guvernului 1506/2024, începând cu 1 ianuarie 2025, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, este în suma de 4.050 lei lunar.

Ca urmare, pentru anul 2025, baza de calcul pentru stabilirea CASS este de 24.300 lei (6 x 4.050 lei), iar CASS datorată este de 2.430 lei.

Astfel, persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreținere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opțiunea.

Plata CASS datorată în sumă de 2.430 lei se va efectua în două tranșe, potrivit AGERPRES.

Prima tranșă în sumă de 608 lei se efectuează la data depunerii formularului 212, iar a doua tranșă de 1.822 de lei se efectuează până la data de 25 mai 2026. Plata se poate face și integral, mai arată instituția.

”Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului ‘Spațiul privat virtual’ (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată sau în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz”, se mai spune în document.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni: înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual; completarea Declarației Unice sau depunerea Declarației Unice.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Contribuabilii își pot îndeplini obligațiile de plată prin următoarele modalități:

cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal;

on-line, cu cardul, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro; prin virament bancar sau cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News