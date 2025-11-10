Connect with us

Eveniment

Peste 80 de intervenții în weekend pentru pompierii și paramedicii din Alba. Amenzi de peste 100.000 de lei, aplicate de ISU

Publicat

acum 3 ore

Echipajele ISU Alba au intervenit în weekend la peste 80 de solicitări, printre care accidente, un incendiu și misiuni SMURD. În vederea prevenirii situațiilor de urgență, au fost aplicate amenzi de peste 100.000 de lei.

Astfel, potrivit ISU Alba, pompierii și paramedicii din cadrul ISU Alba au gestionat în perioada 7 – 9 noiembrie 2025 peste 80 de solicitări, după cum urmează:

  • 79 misiuni SMURD: Paramedici au acordat primul ajutor medical calificat și au stabilizat victimele, acționând cu profesionalism și rapiditate în fiecare caz;
  • 1 incendiu: Pompierii miltari au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un autotren;
  • 2 misiuni la acidente rutiere.

Totodata, pe linia apărării împotriva incendiilor și a prevenirii situațiilor de urgență, au fost constatate 18 nereguli, fiind aplicate 17 sancțiuni contravenționale din care 12 avertismente și cinci amenzi în cuantum de 102.500 lei.

Pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise, au fost aplicate două amenzi contravenționale în cuantum de 15.000 lei.

Din cele patru obiective controlate, două dintre acestea funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, fiind aplicate două amenzi contravenționale în cuantum de 85.000 lei.

Sfaturi pentru situații de urgență

„În fața pericolelor cu care ne putem confrunta în viața de zi cu zi, fie că vorbim despre incendii, inundații, accidente rutiere sau fenomene meteorologice extreme, responsabilitatea individuală joacă un rol crucial.

Viața noastră și a celor din jur poate depinde de modul în care reacționăm în primele secunde ale unei situații de urgență”, a transmis ISU Alba.

De asemenea, reprezentanții ISU Alba menționează că pentru a preveni evenimentele deosebite care pot pune în pericol viața, sănătatea sau bunurile materiale, este esențial ca fiecare persoană să adopte un comportament preventiv, bazat pe cunoaștere și pregătire. Pompierii militari sunt pregătiți și raman la datorie, în spirijinul cetățenilor, 24/7.

Pentru mai multe informații puteți descărcați aplicația DSU și să vizitați platforma fiipregatit.ro pentru a afla cum să vă protejați pe dumneavoastră și familia în situații de urgență.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

bani pensii
Evenimentacum 20 de minute

Dosar penal pentru evaziune fiscală la Alba Iulia: sunt cercetați administratorul unei firme și contabilul. Ce spun procurorii
Actualitateacum 36 de minute

Ce dificit are România. INS a publicat datele pe primele nouă luni
Evenimentacum O oră

VIDEO: Întâlnire între șoferii STP și conducerea Primăriei Alba Iulia. Oamenii spun că nu și-au mai primit salariile de două luni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 36 de minute

Ce dificit are România. INS a publicat datele pe primele nouă luni
Economieacum O oră

Prime lunare de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Care sunt propunerile Ministerului Muncii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Sondaj INSCOP: Cu ce partide votează românii, în funcție de vârsta pe care o au. Prăpastie uriașă între generații
Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Educațieacum 9 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Evenimentacum 3 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 20 de ore

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 2 zile

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Mai mult din Educatie