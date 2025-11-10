Peste 80 de intervenții în weekend pentru pompierii și paramedicii din Alba. Amenzi de peste 100.000 de lei, aplicate de ISU

Echipajele ISU Alba au intervenit în weekend la peste 80 de solicitări, printre care accidente, un incendiu și misiuni SMURD. În vederea prevenirii situațiilor de urgență, au fost aplicate amenzi de peste 100.000 de lei.

Astfel, potrivit ISU Alba, pompierii și paramedicii din cadrul ISU Alba au gestionat în perioada 7 – 9 noiembrie 2025 peste 80 de solicitări, după cum urmează:

79 misiuni SMURD : Paramedici au acordat primul ajutor medical calificat și au stabilizat victimele, acționând cu profesionalism și rapiditate în fiecare caz;

: Paramedici au acordat primul ajutor medical calificat și au stabilizat victimele, acționând cu profesionalism și rapiditate în fiecare caz; 1 incendiu : Pompierii miltari au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un autotren;

: Pompierii miltari au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un autotren; 2 misiuni la acidente rutiere.

Totodata, pe linia apărării împotriva incendiilor și a prevenirii situațiilor de urgență, au fost constatate 18 nereguli, fiind aplicate 17 sancțiuni contravenționale din care 12 avertismente și cinci amenzi în cuantum de 102.500 lei.

Pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise, au fost aplicate două amenzi contravenționale în cuantum de 15.000 lei.

Din cele patru obiective controlate, două dintre acestea funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, fiind aplicate două amenzi contravenționale în cuantum de 85.000 lei.

Sfaturi pentru situații de urgență

„În fața pericolelor cu care ne putem confrunta în viața de zi cu zi, fie că vorbim despre incendii, inundații, accidente rutiere sau fenomene meteorologice extreme, responsabilitatea individuală joacă un rol crucial.

Viața noastră și a celor din jur poate depinde de modul în care reacționăm în primele secunde ale unei situații de urgență”, a transmis ISU Alba.

De asemenea, reprezentanții ISU Alba menționează că pentru a preveni evenimentele deosebite care pot pune în pericol viața, sănătatea sau bunurile materiale, este esențial ca fiecare persoană să adopte un comportament preventiv, bazat pe cunoaștere și pregătire. Pompierii militari sunt pregătiți și raman la datorie, în spirijinul cetățenilor, 24/7.

Pentru mai multe informații puteți descărcați aplicația DSU și să vizitați platforma fiipregatit.ro pentru a afla cum să vă protejați pe dumneavoastră și familia în situații de urgență.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News