Pierderi doi ani la rând, RESTRUCTURARE obligatorie la firmele de stat. Reguli noi pentru companiile publice

Pierderi doi ani la rând, RESTRUCTURARE obligatorie la companiile de stat: Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi. Ea a spus că există multe asemenea structuri în care sunt angajați mult mai mulți oameni față de necesar.

Orice companie care înregistrează pierderi doi ani consecutiv va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor.

Întrebată la Digi24 despre stadiul reformei, Oana Gheorghiu a explicat că AMEPIP a făcut analiza financiară a companiilor de stat.

„De săptămâna trecută au început întâlnirile cu ministerele împreună cu fiecare companie în parte”, a declarat vicepremierul.

Referitor la companiile vizate, Gheorghiu a precizat că săptămâna trecută au fost Tarom, Metrorex și CFR.

În această săptămâna urmează companiile din energie. Au avut loc întâlniri și cu indicatele pentru a obține întreaga perspectivă.

Solicitată să precizeze termenul, vicepremierul a răspuns că până la finele lunii februarie va fi finalizată analiza.

„Este absolut necesar ca această restructurare să fie făcută pe baza unei analize serioase și cu hotărâre”, a subliniat ea, citată de Mediafax.

Referitor la practica anterioară, Gheorghiu a criticat modul în care statul a gestionat companiile cu pierderi.

„S-au dat bani de la buget, chiar dacă aceste companii au avut pierderi ani și ani la rând, fără să se impună măsuri foarte clare”, a explicat ea.

Cu privire la noile reguli, vicepremierul a anunțat: „O companie care are pierderi doi ani la rând trebuie să treacă într-un sistem de restructurare și de reorganizare foarte serios, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe”.

Rezistență și responsabilitate

Întrebată dacă a remarcat rezistență, Oana Gheorghiu a confirmat că este un proces normal.

Ea a evidențiat însă o problemă gravă: „Conducerile companiilor par să nu-și înțeleagă responsabilitatea pe care o au în faptul că acea companie înregistrează pierderi de mulți ani”.

Solicitată să ofere exemple concrete, ea a refuzat diplomatic pentru a nu strica procesul. „Obiectivul acestei reforme nu este să concediem oameni, dar este să aducem companiile în limite în care funcționează eficient”, a clarificat vicepremierul.

Întrebată dacă sunt prea mulți angajați, Oana Gheorghiu a confirmat: „Sunt companii în care sunt mult prea mulți angajați în raport cu standardele companiilor care funcționează eficient”.

Cu privire la distribuția personalului, vicepremierul a identificat o problemă structurală. „În unele locuri sunt prea mulți angajați în zona de personal TESA, personal din birou și prea puțini în zona operațională”, a explicat Gheorghiu.

Referitor la colaborarea cu sindicatele, ea a oferit o perspectivă surprinzătoare. „Oamenii înțeleg că așa nu se mai poate și că o prelungire a acestei situații duce către un final nefericit”, a declarat vicepremierul.

Voința politică, cheia succesului

Întrebată despre riscul de blocaje politice, Oana Gheorghiu a răspuns realist. „Această reformă depinde de voință politică. Pot să vă zic că atunci când o să văd că nu există voință politică o să vă spun foarte clar”, a promis ea.

Referitor la condițiile de finanțare, vicepremierul a precizat: „Companiile trebuie finanțate doar în condiții foarte stricte și cu un plan foarte clar de restructurare, care trebuie să fie și monitorizat”.

Cu privire la problema actuală, Gheorghiu a identificat lipsa monitorizării. „Ce nu s-a făcut până acum, acest plan nu a fost monitorizat. Consiliile de administrație nu și-au făcut treaba așa cum trebuie”, a explicat ea.

Întrebată despre soluții, vicepremierul a anunțat: „Împreună cu AMEPIP lucrăm la profesionalizarea consiliilor de administrație, la selecții corecte, la selectarea unor oameni cu adevărat profesioniști”.

