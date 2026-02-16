Connect with us

Pierderi doi ani la rând, RESTRUCTURARE obligatorie la firmele de stat. Reguli noi pentru companiile publice

Publicat

acum 30 de secunde

Pierderi doi ani la rând, RESTRUCTURARE obligatorie la companiile de stat: Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi. Ea a spus că există multe asemenea structuri în care sunt angajați mult mai mulți oameni față de necesar. 

Orice companie care înregistrează pierderi doi ani consecutiv va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor.

Întrebată la Digi24 despre stadiul reformei, Oana Gheorghiu a explicat că AMEPIP a făcut analiza financiară a companiilor de stat.

„De săptămâna trecută au început întâlnirile cu ministerele împreună cu fiecare companie în parte”, a declarat vicepremierul.

Referitor la companiile vizate, Gheorghiu a precizat că săptămâna trecută au fost Tarom, Metrorex și CFR.

În această săptămâna urmează companiile din energie. Au avut loc întâlniri și cu  indicatele pentru a obține întreaga perspectivă.

Solicitată să precizeze termenul, vicepremierul a răspuns că până la finele lunii februarie va fi finalizată analiza.

„Este absolut necesar ca această restructurare să fie făcută pe baza unei analize serioase și cu hotărâre”, a subliniat ea, citată de Mediafax.

Pierderi doi ani la rând, RESTRUCTURARE obligatorie

Referitor la practica anterioară, Gheorghiu a criticat modul în care statul a gestionat companiile cu pierderi.

„S-au dat bani de la buget, chiar dacă aceste companii au avut pierderi ani și ani la rând, fără să se impună măsuri foarte clare”, a explicat ea.

Cu privire la noile reguli, vicepremierul a anunțat: „O companie care are pierderi doi ani la rând trebuie să treacă într-un sistem de restructurare și de reorganizare foarte serios, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe”.

Rezistență și responsabilitate

Întrebată dacă a remarcat rezistență, Oana Gheorghiu a confirmat că este un proces normal.

Ea a evidențiat însă o problemă gravă: „Conducerile companiilor par să nu-și înțeleagă responsabilitatea pe care o au în faptul că acea companie înregistrează pierderi de mulți ani”.

Solicitată să ofere exemple concrete, ea a refuzat diplomatic pentru a nu strica procesul. „Obiectivul acestei reforme nu este să concediem oameni, dar este să aducem companiile în limite în care funcționează eficient”, a clarificat vicepremierul.

Întrebată dacă sunt prea mulți angajați, Oana Gheorghiu a confirmat: „Sunt companii în care sunt mult prea mulți angajați în raport cu standardele companiilor care funcționează eficient”.

Cu privire la distribuția personalului, vicepremierul a identificat o problemă structurală. „În unele locuri sunt prea mulți angajați în zona de personal TESA, personal din birou și prea puțini în zona operațională”, a explicat Gheorghiu.

Referitor la colaborarea cu sindicatele, ea a oferit o perspectivă surprinzătoare. „Oamenii înțeleg că așa nu se mai poate și că o prelungire a acestei situații duce către un final nefericit”, a declarat vicepremierul.

Voința politică, cheia succesului

Întrebată despre riscul de blocaje politice, Oana Gheorghiu a răspuns realist. „Această reformă depinde de voință politică. Pot să vă zic că atunci când o să văd că nu există voință politică o să vă spun foarte clar”, a promis ea.

Referitor la condițiile de finanțare, vicepremierul a precizat: „Companiile trebuie finanțate doar în condiții foarte stricte și cu un plan foarte clar de restructurare, care trebuie să fie și monitorizat”.

Cu privire la problema actuală, Gheorghiu a identificat lipsa monitorizării. „Ce nu s-a făcut până acum, acest plan nu a fost monitorizat. Consiliile de administrație nu și-au făcut treaba așa cum trebuie”, a explicat ea.

Întrebată despre soluții, vicepremierul a anunțat: „Împreună cu AMEPIP lucrăm la profesionalizarea consiliilor de administrație, la selecții corecte, la selectarea unor oameni cu adevărat profesioniști”.

