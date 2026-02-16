Connect with us

Eveniment

Un bărbat din Alba, declarat decedat de instanță la 12 ani de când a fost văzut ultima oară în viață. Ar fi murit într-un incendiu

justitie

Publicat

acum O oră

Familia unui bărbat din Alba, văzut ultima oară în viață în urmă cu mai mulți ani, a cerut în instanță declararea judecătorească a morții. În data de 12 februarie 2026, magistrații Judecătoriei Câmpeni au admis cererea familiei. 

Declararea judecătorească a morții se poate cere într-o instanță de judecată atunci când există indicii temeinice că persoana în cauză a decedat. 

Așa s-a întâmplat și în acest caz. Potrivit motivării instanței, bărbatul în cauză a dispărut în urmă cu mai bine de 12 ani, în data de 20 aprilie 20214.

Din câte se pare, bărbatul a decedat într-un incendiu, în noaptea de Înviere din acel an.

Potrivit motivării instanței, ”în noaptea de Înviere a izbucnit un incendiu la un sălaş, „mutătură”, situat pe un deal din apropierea comunei Ocoliş. Atunci incendiul a fost văzut de proprietarul sălaşului, dat fiind faptul că focul se propagase deja, cuprinzând întreaga construcție, nu au fost anunțate autoritățile, nemaifiind nimic de făcut. În ziua de Înviere, respectiv în data de 20 Aprilie 2014, văzând că numitul nu este de găsit, fratele acestuia a sesizat autoritățile.

Probele ADN nu au dat un rezultat clar

Cu prilejul căutărilor a fost descoperită acea anexă arsă, iar printre resturile carbonizate s-au descoperit şi rămăşițe umane. Deși s-a încercat identificarea persoanei decedate - test ADN - nu s-a putut obține un rezultat concret, probele prelevate fiind întru-un grad ridicat de carbonizare”, se arată în motivarea instanței.

A existat un bilet de adio

Toate probele strânse de anchetatori și inclusiv un bilet de adio lasat de bărbat au dus la concluzia că acesta a vrut să își încheie socotelile cu viața, se mai arată în motivarea instanței.

La mai bine de zece ani familia acestuia a cerut declararea judecătorească a morții, iar instanța de judecată a admis cererea. Data decesului a fost înregistrată ca 20 Aprilie 2014, ora 23:59.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 33 de secunde

De ce aleg părinții telefonul pentru a liniști copiii în public sau acasă. Motivul, explicat într-un studiu
Evenimentacum 40 de minute

Tensiuni în Guvern: Ședință decisivă a Coaliției, pe reforma în administrație. PSD se opune măsurilor cerute de Bolojan
justitie
Evenimentacum O oră

Un bărbat din Alba, declarat decedat de instanță la 12 ani de când a fost văzut ultima oară în viață. Ar fi murit într-un incendiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 3 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Care sunt principalele vulnerabilități ale economiei
Economieacum 6 ore

Pachetul trei de măsuri fiscale va fi aprobat în ședința de guvern din această săptămână
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 40 de minute

Tensiuni în Guvern: Ședință decisivă a Coaliției, pe reforma în administrație. PSD se opune măsurilor cerute de Bolojan
Evenimentacum 6 ore

Luni: Ședință a coaliției de guvernare, în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Mai mulți sportivi ai Clubului Revolution Academy Alba au luptat într-o gală de kickbox și MMA, la Sibiu. Ce rezultate au obținut
Actualitateacum 7 ore

Andrei Rațiu, pasă de gol pentru Rayo Vallecano. Ce notă a primit fotbalistul din Alba după meciul cu Atletico Madrid
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Săptămâna Albă 2026: Ce alimente sunt permise înainte de intrarea în Postul Paștelui
Evenimentacum o zi

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsatul Secului pentru carne. Semnificații și tradiții înainte de Postul Paștelui 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 5 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Cele mai multe cazuri de rujeolă din UE
Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Ziua porților deschise la primul spital privat din Alba Iulia, Spitalul Dr. Holhoș. Condiții la standarde internaționale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

Cât costă să fii student în Alba Iulia în 2026: chirii, transport și cheltuieli lunare. Comparație cu un centru universitar mare
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Mai mult din Educatie