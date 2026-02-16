Un bărbat din Alba, declarat decedat de instanță la 12 ani de când a fost văzut ultima oară în viață. Ar fi murit într-un incendiu

Familia unui bărbat din Alba, văzut ultima oară în viață în urmă cu mai mulți ani, a cerut în instanță declararea judecătorească a morții. În data de 12 februarie 2026, magistrații Judecătoriei Câmpeni au admis cererea familiei.

Declararea judecătorească a morții se poate cere într-o instanță de judecată atunci când există indicii temeinice că persoana în cauză a decedat.

Așa s-a întâmplat și în acest caz. Potrivit motivării instanței, bărbatul în cauză a dispărut în urmă cu mai bine de 12 ani, în data de 20 aprilie 20214.

Din câte se pare, bărbatul a decedat într-un incendiu, în noaptea de Înviere din acel an.

Potrivit motivării instanței, ”în noaptea de Înviere a izbucnit un incendiu la un sălaş, „mutătură”, situat pe un deal din apropierea comunei Ocoliş. Atunci incendiul a fost văzut de proprietarul sălaşului, dat fiind faptul că focul se propagase deja, cuprinzând întreaga construcție, nu au fost anunțate autoritățile, nemaifiind nimic de făcut. În ziua de Înviere, respectiv în data de 20 Aprilie 2014, văzând că numitul nu este de găsit, fratele acestuia a sesizat autoritățile.

Probele ADN nu au dat un rezultat clar

Cu prilejul căutărilor a fost descoperită acea anexă arsă, iar printre resturile carbonizate s-au descoperit şi rămăşițe umane. Deși s-a încercat identificarea persoanei decedate - test ADN - nu s-a putut obține un rezultat concret, probele prelevate fiind întru-un grad ridicat de carbonizare”, se arată în motivarea instanței.

A existat un bilet de adio

Toate probele strânse de anchetatori și inclusiv un bilet de adio lasat de bărbat au dus la concluzia că acesta a vrut să își încheie socotelile cu viața, se mai arată în motivarea instanței.

La mai bine de zece ani familia acestuia a cerut declararea judecătorească a morții, iar instanța de judecată a admis cererea. Data decesului a fost înregistrată ca 20 Aprilie 2014, ora 23:59.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News