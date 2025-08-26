Connect with us

Eveniment

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu

Publicat

acum O oră

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Concret, va putea fi observată aproape de semiluna subțire de la apusul soarelui, în seara zilei de 26 august. 

Tot ce trebuie să faceți este să priviți spre orizontul vestic pentru a surprinde o imagine inedită cu semiluna subțire alături de strălucirea roșie a planetei Marte, transmite Mediafax.

În seara zilei de 16 august, Marte va fi la mai puțin de 10 grade deasupra orizontului la apusul soarelui, cu semiluna în creștere, luminată în proporție de 11%, atârnând la mai puțin de 6 grade în partea stângă jos.

Lățimea pumnului strâns, ținut la distanța brațului, reprezintă 10 grade pe cerul nopții, în timp ce distanța dintre degetul arătător, degetul mijlociu și degetul inelar este de aproximativ 5 grade.

Asigurați-vă că alegeți un loc cu vedere clară spre orizontul vestic pentru a avea șansa de a observa luna și Marte împreună înainte ca acestea să dispară sub linia orizontului la puțin peste o oră după apusul soarelui pe 26 august, potrivit Space.

Cu ajutorul unui binoclu 10×50, veți putea observa și vechea câmpie de lavă Mare Crisium (latină pentru Marea Crizelor), care este vizibilă ca un oval întunecat ușor deasupra ecuatorului lunar, cu marginea estică a Mare Fecunditatis (Marea Fertilității) dedesubt.

Pentru a completa scena, Spica — cea mai strălucitoare stea din constelația Fecioara — va străluci în partea stângă sus a lunii, în timp ce steaua mai slabă Porrima va străluci la aproximativ 3 grade în partea dreaptă sus a lui Marte.

În noaptea următoare, semiluna se va îndepărta de Marte, trecând pe lângă Spica pe o traiectorie care o va duce la întâlnirea cu steaua supergigantă roșie Antares din constelația Scorpius, în noaptea dinaintea fazei de lună în primul pătrar, pe 31 august.

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Ce știm despre despre ea?

Marte este a patra planetă de la Soare și una dintre cele mai studiate din Sistemul Solar, fiind adesea numită „planeta roșie” datorită oxizilor de fier care acoperă suprafața sa și îi dau culoarea specifică.

Deși este mult mai mică decât Pământul, având doar jumătate din diametru, Marte seamănă cu planeta noastră în câteva privințe, motiv pentru care oamenii de știință și-au concentrat asupra ei atenția și speranțele de a găsi semne de viață sau chiar de a o coloniza într-o bună zi.

Ziua marțiană, numită și sol, durează puțin peste 24 de ore, aproape cât o zi terestră. Anotimpurile există și ele, pentru că axa planetei este înclinată într-un mod asemănător cu cea a Pământului. Totuși, un an marțian durează aproape dublu, 687 de zile terestre, iar temperaturile sunt extreme, variind de la puțin peste 20 de grade Celsius în timpul zilei, în apropierea ecuatorului, până la minus 125 de grade la poli, pe timpul nopții.

Relieful planetei este impresionant. Marte adăpostește Olympus Mons, cel mai mare vulcan cunoscut din Sistemul Solar, de aproape trei ori mai înalt decât Everestul, și Valles Marineris, un canion imens, de patru mii de kilometri lungime, care ar putea înghiți cu ușurință Marele Canion din Statele Unite.

De asemenea, suprafața marțiană poartă urme clare ale unor albii de râuri și lacuri secate, dovezi că în trecut planeta a avut apă lichidă din abundență. Astăzi, apa mai există doar sub formă de gheață la poli sau, poate, în rezervoare subterane.

În jurul său gravitează doi sateliți mici și neregulați, Phobos și Deimos, care par mai degrabă niște asteroizi capturați decât adevărate luni. Phobos, cel mai mare dintre ei, se apropie treptat de Marte și, într-un viitor foarte îndepărtat, fie se va prăbuși pe planetă, fie se va sfărâma formând un inel.

Explorarea planetei este în plină desfășurare. Roverele trimise de NASA și de alte agenții spațiale au găsit minerale care arată că Marte a avut odinioară condiții mult mai prietenoase pentru viață.

Perseverance, de pildă, explorează acum Craterul Jezero în căutarea urmelor microscopice ale vieții.

Între timp, cercetătorii continuă să studieze atmosfera foarte subțire, compusă în mare parte din dioxid de carbon, care nu permite existența apei lichide la suprafață și lasă planeta expusă radiațiilor cosmice.

Cu toate aceste obstacole, Marte rămâne cea mai promițătoare destinație pentru viitoare misiuni cu echipaj uman.

Deși colonizarea ar necesita soluții pentru protecția împotriva radiațiilor, crearea unor habitate presurizate și surse sustenabile de apă și hrană, ideea de a transforma „planeta roșie” într-o a doua casă pentru omenire continuă să fascineze și să alimenteze planurile agențiilor spațiale și ale companiilor private.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

Persoanele care sună la 112 vor putea fi localizate. STS cumpără un soft care prelucrează date geospațiale
Evenimentacum O oră

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Evenimentacum O oră

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt public bosch
Actualitateacum 7 ore

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 8 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 5 ore

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 8 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Evenimentacum 8 ore

Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Evenimentacum o zi

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior
Educațieacum 5 ore

Rezultate finale Bacalaureat 2025 în Alba, sesiunea a doua: rata de promovare a crescut la 34,2% după contestații
Mai mult din Educatie