Plata CAS și CASS pentru persoane fizice în 2026. ANAF a stabilit procedura privind impunerea din oficiu

ANAF a stabilit procedura prin se poate impune din oficiu contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) din 2026.

Sunt vizate persoanele care nu au depus Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2024.

Procedura este descrisă în Ordinul p.ANAF 2735 din 23 decembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial din 14 ianuarie 2026.

Veniturule pentru care se datorează contribuțiile CAS și CASS sunt cele din surse extrasalariale, precum: activități independente, chirii, investiții, drepturi de proprietate intelectuală, cele assimilate salariilor privind activități în străinătate.

De asemenea, sunt luate în calcul venituri ce depășesc plafoanrele de 6 sau 12 salarii minime brute pe țară.

Impunerea CAS și CASS din oficiu

ANAF va trimite o notificare persoanei vizate, după ce aceasta este identificată în evidențele Fiscului. Este astfel informată că datorează una sau ambele contribuții.

În termen de 15 zile, persoana respectivă poate depune Declarația unică. În termen de 10 zile, este invitată să se prezinte la sediul administrației finanțelor, pentru a fi audiată.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, ANAF trece la estimarea bazei de calcul, în funcție de tipul veniturilor și plafoanele din Codul Fiscal.

Apoi Fiscul trimite persoanei o decizie de impunere din oficiu. Aceasta reprezintă înștiințare de plată și titlu de creanță.

Baza de calcul

Baza anuală de calcul al CAS (contribuția la pensii) se stabilește:

În situația realizării de venituri din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală:

la nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II (declarația unică estimativă) în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară

la nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

În situația realizării de venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate:

la nivelul câștigului brut realizat din venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Baza anuală de calcul al CASS (contribuție la sănătate) se stabilește:

În situația realizării de venituri din activități independente:

la nivelul venitului net anual realizat/brut sau normei anuale de venit, respectiv normei anuale de venit ajustate, după caz, dar nu mai mare decât 60 de salarii minime brute pe țară

la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară.

În situația realizării de venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate:

la nivelul câștigului brut realizat din venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Termene de plată și contestare

După ce persoana primește decizia de impunere CAS/CASS, plata contribuțiilor trebuie făcută astfel:

dacă decizia este primită în intervalul 1-15 ale lunii - plata până pe data de 5 a lunii următoare

dacă decizia este primită după data de 16 a lunii - plata până pe data de 20 a lunii următoare

Dacă plata nu se face la termenele de mai sus, pot interveni penalități sau dobânzi.

Persoana are însă dreptul de a depune Declarația unică în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere. Astfel, decizia se anulează.

Contribuabilul are și dreptul de a contesta decizia și de a oferi dovezi că nu datora respectivele contribuții, dacă este cazul. Codul de Procedură Fiscală prevede un termen de 45 de zile de la primirea deciziei, în care contribuabilul o poate contesta.

