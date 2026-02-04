Connect with us

Câte mașini electrice și hibride sunt în Alba. Situația numărului de autoturisme înmatriculate, raportat la numărul de locuitori

Câte mașini electrice și hibride sunt în Alba. În județul Alba erau înmatriculate, la finalul anului 2025, un număr de 690 de autoturisme electrice, respectiv un autoturism la 472 de locuitori, sub media națională (o mașină electrică la 310 locuitori).

De asemenea, în județ sunt înmatriulate 2.744 de mașini cu motor hibrid, respectiv o mașină hibrid la 118,78 de locuitori. În ceea ce privește numărul total de autoturisme, Alba se află pe locul 6 la nivel național, cu o mașină la 2,1 locuitori.

Potrivit datelor publicate recent de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), la finalul anului 2025, în județul Alba erau înmatriculate 690 de autoturisme electrice. Raportat la numărul populației, vorbim despre o mașină electrică la 472 de locuitori.

La nivel național, media este de o mașină electrică la 310 de locuitori.

La nivel național, potrivit unei analize realizată de G4Media, în București este o mașină electrică la 75 de locuitori, fiind de departe orașul cu cele mai multe autoturisme care nu folosesc combustibili fosili.

În Ilfov, raportul este de o mașină electrică la 173 de locuitori, în Cluj – 189, în Timiș – 233, în Brașov – 280, în Sibiu – 290, iar în Iași – 290.

Județele cu cele mai puține mașini electrice raportate la populație sunt Călărași (un autoturism electric la 1.484 de persoane), Ialomița (1.458), Vaslui (1.408), Teleorman (1.289), Giurgiu (1.191), Botoșani (1.190) și Buzău (1.027).

Situația mașinilor hibride

La nivel național, media este de o mașină hibrid la 50,21 de locuitori. Pe primul loc în clasament se află municipiul București, cu o mașină hibrid la 10,09 locuitori, urmat de județul Ilfov, cu o mașină hibrid la 31,02 locuitori.

În Cluj, raportul este de o mașină hibrid la 40,91 locuitori, în Brașov - 43,34, în Constanța - 49,24, în Timiș - 54,35, în Iași - 57,27, în Argeș - 71,28, în Sibiu - 71,37 iar în Dolj - 72,78.

În județul Alba erau înmatriculate, la finalul anului 2025, un număr de 2.744 de autoturisme cu motoare hibrid, ceea ce reprezintă o mașină la 118,78 de locuitori (locul 24 la nivel național).

Numărul de autoturisme raportat la numărul populației

Potrivit datelor consultate de G4Media, județul Alba se află pe locul 6 în topul județelor cu cele mai multe mașini raportate la numărul de locuitori, cu o mașină la 2,1 locuitori.

Conform datelor ultimului recensământ din anul 2022, județul Alba avea o populație de 325.941 de locuitori. La finalul anului 2025, în Alba erau înmatriculate un număr de 156.327 de autoturisme.

Pe primul loc în top se află municipiul București, cu o mașină la 1,31 locuitori, fiind urmat de județul Timiș, cu o mașină la 1,94 locuitori și județul Cluj, cu o mașină la 1,98 locuitori.

Pe locul 4 în clasament se află județul Constanța, cu o mașină la 2,01 locuitori, urmat de județul Argeș, cu o mașină la 2,07 locuitori.

Topul județelor - autoturisme raportate la numărul de locuitori

Locul în top - Județ - Autoturisme raportate la numărul de locuitori

  • 1 - București - 1,31
  • 2 - Timiș - 1,94
  • 3 - Cluj - 1,98
  • 4 - Constanța - 2,01
  • 5 - Argeș - 2,07
  • 6 - Alba - 2,10
  • 7 - Hunedoara - 2,10
  • 8 - Gorj - 2,14
  • 9 - Arad - 2,14
  • 10 - Sibiu - 2,14
  • 11 - Ilfov - 2,15
  • 12 - Brașov - 2,17
  • 13 - Bihor - 2,18
  • 14 - Medie națională - 2,20
  • 15 - Prahova - 2,21
  • 16 - Dolj - 2,22
  • 17 - Caraș Severin - 2,25
  • 18 - Sălaj - 2,26
  • 19 - Harghita - 2,30
  • 20 - Satu Mare - 2,32
  • 21 - Mureș - 2,35
  • 22 - Mehedinți - 2,36
  • 23 - Vâlcea - 2,40
  • 24 - Suceava - 2,40
  • 25 - Maramureș - 2,41
  • 26 - Covasna - 2,41
  • 27 - Dâmbovița - 2,44
  • 28 - Tulcea - 2,45
  • 29 - Buzău - 2,48
  • 30 - Bistrița Năsăud - 2,48
  • 31 - Brăila - 2,51
  • 32 - Olt - 2,51
  • 33 - Galați - 2,54
  • 34 - Giurgiu - 2,59
  • 35 - Neamț - 2,72
  • 36 - Bacău - 2,75
  • 37 - Ialomița - 2,78
  • 38 - Iași - 2,90
  • 39 - Vrancea - 2,91
  • 40 - Teleorman - 2,94
  • 41 - Călărași - 3,15
  • 42 - Vaslui - 3,31
  • 43 - Botoșani - 3,31

Autoturisme diesel vs. benzină

Din cele 156.327 de autoturisme înmatriculte în Alba, 92.098 sunt pe motorină (59,36 %) iar 59.610 sunt pe benzină (38,42 %).

