PNL a pierdut procesul cu AEP. Vor trebui să returneze 14 milioane lei folosiți în campania lui Ciucă. Decizia nu este definitivă

acum 5 secunde

PNL a pierdut procesul la Curtea de Apel București, cu Autoritatea Electorală Permanentă, privind subvenții folosite în campania prezidențială pentru Nicolae Ciucă, în 2024. Suma ce trebuie restituită este de 14 milioane de lei.

Magistrații Curții de Apel București au analizat cazul, care avea ca obiect returnarea acestei sume din subvenția primită de partid de la stat. Hotărârea nu este definitivă. PNL poate depune recurs în termen de 15 zile.

Este vorba despre banii folosiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024, potrivit g4media.ro.

AEP încearcă să recupereze din luna august sumele considerate nejustificate din fondurile alocate PNL.

Cererea PNL, respinsă de Curtea de Apel București

Miercuri, Curtea de Apel București a respins cererea Partidului Național Liberal, motivând că nu este temei legal pentru schimbarea măsurii dispuse de AEP.

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025”, a transmis Curtea de Apel București, potrivit Mediafax.

Pe 12 august 2025, PNL a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă și a cerut anularea Deciziei 128/2025 a AEP, care solicita PNL achitarea a 14 milioane de lei, ce reprezentau datorii de campanie din subvenția de stat.

Partidul a motivat că nu are resurse financiare suficiente, notează europalibera.org.

După anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, PNL a primit înapoi toți banii cheltuiți în campanie, inclusiv cei din subvenție. AEP a constatat ulterior că păstrarea acestor fonduri era ilegală și a decis ca liberalii să returneze suma, potrivit sursei citate.

