Poliția locală dintr-un oraș din Alba atenționează cetățenii să curețe zăpada din fața imobilelor. Ce amenzi riscă

Poliția locală dintr-un oraș din Alba atenționează cetățenii să curețe zăpada din fața imobilelor. Poliția Locală din orașul Cugir atenționează cetățenii, atât persoane fizice cât și juridice, cu privire la obligațiile pe care le au în perioada sezonului rece.

Conform reglementărilor în vigoare, cei care dețin sau folosesc imobile au obligația să curețe zăpada din fața acestora, inclusiv de pe trotuarele aferente. Obligația vizează de asemenea și locurile de parcare pe care le au în folosință, indiferent dacă acestea sunt închiriate sau concesionate.

„Potrivit H.C.L nr. 249/2025, cap. II, art.2, alin.12, neînlăturarea zăpezii de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin cu orice titlu și de pe locurile de parcare, pe care le au în folosință în baza unui titlu legal (închiriere, concesiune), și a sloiurilor de gheață (țurțuri), poate constitui contravenție, și se sancționează cu amendă după cum urmează:

între 300 și 500 de lei pentru persoane fizice;

între 500 și 700 de lei pentru persoane juridice.

Recomandări pentru conducătorii auto

Polițiștii locali atrag atenția conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor meteo, să nu oprească și să nu staționeze cu vehicule/autovehicule pe trotuare, intersecții, căi de acces sau zonele unde se desfășoară activități de deszăpezire, pentru a permite intervenția utilajelor și circulația în siguranță.

„Autoritățile locale acționează permanent pentru deszăpezirea drumurilor și a spațiilor publice, însă este important ca fiecare dintre noi, ca cetățeni, să contribuim la menținerea unui oraș sigur și curat”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Cugir.

