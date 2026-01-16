Connect with us

Cugir

Poliția locală dintr-un oraș din Alba atenționează cetățenii să curețe zăpada din fața imobilelor. Ce amenzi riscă

Publicat

acum 38 de secunde

Poliția locală dintr-un oraș din Alba atenționează cetățenii să curețe zăpada din fața imobilelor. Poliția Locală din orașul Cugir atenționează cetățenii, atât persoane fizice cât și juridice, cu privire la obligațiile pe care le au în perioada sezonului rece.

Conform reglementărilor în vigoare, cei care dețin sau folosesc imobile au obligația să curețe zăpada din fața acestora, inclusiv de pe trotuarele aferente. Obligația vizează de asemenea și locurile de parcare pe care le au în folosință, indiferent dacă acestea sunt închiriate sau concesionate.

Poliția locală dintr-un oraș din Alba atenționează cetățenii să curețe zăpada din fața imobilelor

„Potrivit H.C.L nr. 249/2025, cap. II, art.2, alin.12, neînlăturarea zăpezii de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin cu orice titlu și de pe locurile de parcare, pe care le au în folosință în baza unui titlu legal (închiriere, concesiune), și a sloiurilor de gheață (țurțuri), poate constitui contravenție, și se sancționează cu amendă după cum urmează:

  • între 300 și 500 de lei pentru persoane fizice;
  • între 500 și 700 de lei pentru persoane juridice.

Recomandări pentru conducătorii auto

Polițiștii locali atrag atenția conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor meteo, să nu oprească și să nu staționeze cu vehicule/autovehicule pe trotuare, intersecții, căi de acces sau zonele unde se desfășoară activități de deszăpezire, pentru a permite intervenția utilajelor și circulația în siguranță.

„Autoritățile locale acționează permanent pentru deszăpezirea drumurilor și a spațiilor publice, însă este important ca fiecare dintre noi, ca cetățeni, să contribuim la menținerea unui oraș sigur și curat”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Cugir.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Cugiracum 38 de secunde

Poliția locală dintr-un oraș din Alba atenționează cetățenii să curețe zăpada din fața imobilelor. Ce amenzi riscă
Evenimentacum 9 ore

FOTO: ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Impact între un autocamion și un autoturism
Actualitateacum 9 ore

Unul din patru angajați români, la limita burnout-ului în 2025. Care au fost principalele surse de epuizare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Ce măsuri iau autoritățile din Alba pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții meteo severe
Administrațieacum o zi

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum o zi

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 9 ore

Unul din patru angajați români, la limita burnout-ului în 2025. Care au fost principalele surse de epuizare
Evenimentacum 12 ore

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 5 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 22 de ore

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sri
Educațieacum 12 ore

Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI
Educațieacum 2 zile

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Mai mult din Educatie