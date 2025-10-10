Connect with us

Uncategorized

Polițiștii din Alba au recuperat rapid 12.000 de euro retrași din contul unei firme, prin fraudă electronică

Publicat

acum O oră

Polițiștii din Alba au recuperat rapid 12.000 de euro retrași din contul unei firme, printr-o fraudă electronică.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a primit un mesaj de mulțumire din partea unei companii care a fost victima unei fraude informatice.

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Combatere a Infracțiunilor Informatice – Biroul de Combatere a Fraudelor Bancare Online au reușit să recupereze o sumă importantă de bani care risca să fie pierdută în urma unei tranzacții neautorizate.

FOTO: Emailul primit de polițiști

Potrivit mesajului publicat de IPJ Alba pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții firmei au transmis aprecierea profesionalismul și implicarea echipei de polițiști.

În postarea prin care au făcut publică scrisoarea, reprezentanții IPJ Alba au precizat:

„Împărtășim cu voi gândul bun care s-a strecurat în poșta electronică! Fiecare mesaj de mulțumire constituie o sursă de motivație pentru următorul caz!”.

Totodată, polițiștii au lansat un nou apel către cetățeni să fie vigilenți în fața tentativelor de fraudă online:

„Vă îndemnăm să fiți cu ochii în patru atunci când primiți un mesaj care pare suspect, iar dacă acesta conține un link, nu accesați acel link! Protejați-vă datele!”.

Recomandarea vine după un caz în care persoane necunoscute au trimis SMS-uri frauduloase, redirecționând un cetățean către o pagină de tip phishing, unde acesta a introdus datele personale solicitate, permițând astfel autorilor să efectueze operațiuni financiare neautorizate.

Polițiștii reamintesc că nu trebuie oferite date personale, parole sau informații bancare către necunoscuți și că, în cazul oricărei suspiciuni, este recomandată contactarea imediată a autorităților.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

Exproprieri de peste 1,1 milioane de lei pentru centura de sud a municipiului Alba Iulia. Proiect, în Consiliul Local
Evenimentacum 42 de minute

IMPORTANT. Noutăți de la Alba24: secțiune de anunțuri de mică publicitate GRATUITE și aplicații de mobil pentru iPhone și Android
Uncategorizedacum O oră

Polițiștii din Alba au recuperat rapid 12.000 de euro retrași din contul unei firme, prin fraudă electronică
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum o zi

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum o zi

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Evenimentacum 10 ore

VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum o zi

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Evenimentacum o zi

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum o zi

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa suferă de depresie sau anxietate. Sondaj OMS
Evenimentacum o zi

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 11 ore

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie