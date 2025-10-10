Polițiștii din Alba au recuperat rapid 12.000 de euro retrași din contul unei firme, prin fraudă electronică

Polițiștii din Alba au recuperat rapid 12.000 de euro retrași din contul unei firme, printr-o fraudă electronică.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a primit un mesaj de mulțumire din partea unei companii care a fost victima unei fraude informatice.

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Combatere a Infracțiunilor Informatice – Biroul de Combatere a Fraudelor Bancare Online au reușit să recupereze o sumă importantă de bani care risca să fie pierdută în urma unei tranzacții neautorizate.

Potrivit mesajului publicat de IPJ Alba pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții firmei au transmis aprecierea profesionalismul și implicarea echipei de polițiști.

În postarea prin care au făcut publică scrisoarea, reprezentanții IPJ Alba au precizat:

„Împărtășim cu voi gândul bun care s-a strecurat în poșta electronică! Fiecare mesaj de mulțumire constituie o sursă de motivație pentru următorul caz!”.

Totodată, polițiștii au lansat un nou apel către cetățeni să fie vigilenți în fața tentativelor de fraudă online:

„Vă îndemnăm să fiți cu ochii în patru atunci când primiți un mesaj care pare suspect, iar dacă acesta conține un link, nu accesați acel link! Protejați-vă datele!”.

Recomandarea vine după un caz în care persoane necunoscute au trimis SMS-uri frauduloase, redirecționând un cetățean către o pagină de tip phishing, unde acesta a introdus datele personale solicitate, permițând astfel autorilor să efectueze operațiuni financiare neautorizate.

Polițiștii reamintesc că nu trebuie oferite date personale, parole sau informații bancare către necunoscuți și că, în cazul oricărei suspiciuni, este recomandată contactarea imediată a autorităților.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News