Polițiștii din Alba în misiune specială: Au vizitat-o de Crăciun, pe Ștefania, o tânără din Alba care are un vis mare în viață

Ștefania o fetiță în vârstă de zece ani din Alba a avut parte de o vizită specială. Mai exact a fost vizitată de polițiștii din Alba care au avut asupra lor mai multe daruri, cu ocazia Crăciunului.

Motivul pentru care Ștefania a fost vizitată de oamenii legii a fost povestit de reprezentanții IPJ Alba, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții IPJ Alba au precizat că ”polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mirăslău, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au vizitat-o pe Ștefania, o fetiță de 10 ani, din satul Decea, care locuiește împreună cu bunicii ei.

Isteață, cuminte și harnică, pe Ștefania au bucurat-o cel mai mult cărțile primite în dar de la polițiști. E convinsă că, într-o zi, la fel ca fratele ei, va absolvi o facultate și va putea avea grijă de bunicii ei, care au învățat-o să fie cinstită, responsabilă și respectuoasă, valori care, din punctul ei de vedere, o vor ajuta să-și îndeplinească visul de a fi polițistă.

O contribuție esențială în derularea acestei campanii o au Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, Corpul Național al Polițiștilor Alba, Sindicatul EUROPOL, Sindicatul Național Pro Lex și Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual”, se arată într-un comunicat de presă al polițiștilor.

