Pompieri-alpiniști de la ISU Alba participă la competiția HERO România 2025, alături de echipe de salvare de la înălțime din țară

O echipă de pompieri-alpiniști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba participă la o competiție de salvare la înălțime, în județul Brașov.

Competiția HERO România 2025 se desfășoară în perioada 6-8 octombrie. Aceasta este organizată de Asociația CTIF din România și ROpe Rescue România, cu sprijinul IGSU.

”Colegii noștri se alătură celor mai pregătite echipe din țară pentru a-și testa profesionalismul, curajul și stăpânirea tehnicilor de salvare în scenarii extreme.

Le dorim mult succes și le ținem pumnii în această competiție valoroasă, care contribuie la perfecționarea constantă a salvatorilor din județul Alba și din România!” – ISU Alba.

