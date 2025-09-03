Connect with us

Educație

Premierul Bolojan: O grevă în sistemul de învățământ nu ar fi justificată. Ce spun sindicatele

Publicat

acum 27 de secunde

Premierul Ilie Bolojan spune că o grevă în sistemul de învățământ nu ar fi justificată, având în vedere că profesorii au norma asigurată.

”Sunt convins că având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați – deci, nu există probleme în care oameni care sunt în sistemul de învățământ nu au normă întreagă în momentul de față -, nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ.

Sper să nu ajungem acolo, cu toate discursurile și cu toate discuțiile, uneori contondente, care au avut loc, cel puțin din declarațiile sindicatelor”, a spus Bolojan, pentru Europa FM, potrivit Agerpres.

El a menționat că este ”foarte probabil”’ să nu participe la vreo festivitate organizată cu prilejul deschiderii anului școlar.

”Particip, în general, destul de rar la acest tip de festivități. Cred că, în contextul atmosferei pe care o avem în această perioadă, cred că luni va fi o zi de lucru bună la Guvern”, a mai spus el.

Premierul a subliniat că nu au fost diminuate salariile profesorilor, însă în urma creșterii normei didactice cu două ore, cadrele didactice vor lucra cu 10% mai mult.

”Această măsură a fost luată datorită normei didactice de 16 ore sau de 18 ore pentru cei debutanți, care era una dintre cele mai mici din Europa.

Acesta este adevărul, oricât s-ar supăra, impus și de constrângerile pe care le avem. E adevărat că numărul de norme didactice care erau la plata cu ora – aproximativ 30.000 de norme didactice față de cele 150.000 de posturi de titular – s-a redus la jumătate.

Și vor fi sau mai puțini suplinitori în sistemul de învățământ, sau mai puține ore disponibile la plata cu ora. Aceasta este realitatea de la caz la caz”, a declarat Bolojan.

De ce a scăzut plata cu ora

El a mai precizat că plata pe oră a fost diminuată deoarece era mai mare decât plata cu ora în sectorul universitar. Decizia a fost impusă de realitatea economică actuală, a menționat prim-ministrul.

”Plata pe oră a scăzut pentru că era mai mare decât plata cu ora în sectorul universitar și aproape dublă față de plata cu ora normală.

Prin urmare, s-a dus la același nivel. Și, da, sunt de acord că fiecare om care poate câștiga la plata cu ora o sumă mult mai mare este mai stimulat să facă acele ore suplimentare.

Dar acestea sunt datele… A luat aceste decizii Guvernul și acestea sunt posibilitățile pe care le avem în acest moment.

A spune alte lucruri… i-am minți pe români. Și eu caut să le spun adevărul”, a mai declarat premierul.

Greve anunțate în învățământ

Declarațiile lui Bolojan vin în contextul unor  amenințări din partea sindicatelor din Educație, cu declanșarea grevei generale.

„În temeiul art. 155 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, prin prezenta, declarăm conflictul de muncă la nivel sectorial şi vă transmitem notificarea cu privire la declanşarea grevei impotriva politicilor economice şi sociale ale guvernului româniei la nivelul sectorului administraţie publică, începând cu data de 15 septembrie 2025”, anunţă, marţi, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

FNSA anunţă, de asemenea, că susţine toate organizaţiile sindicale şi toţi salariaţii din administraţia publică care organizează în această perioadă proteste spontane, mitinguri, grevă japoneză, grevă de zel ori suspendarea activităţii cu publicul.

