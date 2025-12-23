Programul de circulație al autobuzelor STP la Alba Iulia și sate din apropiere, în perioada sărbătorilor de iarnă 2025-2026

STP SA anunță programul de circulație al autobuzelor în Zona Metropolitană Alba Iulia, pentru finalul anului 2025 și începutul anului 2026.

Programul în Zonele Metropolitane 1-7 se va modifica după cum urmează:

25 și 26 decembrie 2025 - program de duminică

1 și 2 ianuarie 2026 - program de duminică

6 și 7 ianuarie 2026 - program de duminică.

Autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior.

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588.

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro

