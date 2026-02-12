Șoferiță din Bistra, prinsă băută la volan. Este cercetată de polițiști

O femeie din Bistra este cercetată de polițiști după ce a fost prinsă în timp ce conducea sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 11 spre 12 februarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Bistra au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Bistra, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Bistra.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând valoarea de 0,99mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Aceasta a fost condusă la Spitalul Orășenesc Câmpeni, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul femeii, cercetările sunt continuate.

