Prețuri uriașe la aur și argint, după amenințările lui Trump cu noi taxe vamale asupra țărilor UE

Prețurile aurului și argintului au atins valori record după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va impune noi tarife pentru opt țări europene care se opun dorinței de a anexa Groenlanda.

Prețul aurului a crescut până la 4.666,65 dolari, după ce a atins luni dimineața un maxim istoric de 4.689,39 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a urcat la un maxim de 94,08 dolari pe uncie, scrie BBC.

O uncie este o unitate de măsură a masei, folosită în special pentru metale prețioase, precum aurul și reprezintă standardul internațional pentru tranzacționarea pe piețele financiare. O uncie reprezintă aproximativ 31,1 grame.

Trump a declarat sâmbătă, 17 ianuarie 2026, că va impune un tarif suplimentar de 10%, din 1 februarie, pentru mărfurile din opt țări europene: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Finlanda şi Marea Britanie.

Acest tarif ar urma să crească, până la 25% începând cu 1 iunie.

Ambasadorii Uniunii Europene pregătesc măsuri de răspuns, au spus diplomaţii UE.

„Tensiunile geopolitice au oferit investitorilor care pariază pe aur un nou motiv pentru a împinge metalul galben la noi maxime.

Cu Trump introducând tarife în ecuaţie, este clar că ameninţarea lui la adresa Groenlandei este reală şi că am putea fi cu un pas mai aproape de sfârşitul NATO şi dezechilibrele politice din Europa”, a spus Matt Simpson, analist la StoneX, potrivit Reuters.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News