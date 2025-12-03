Eveniment
Prețurile la energie electrică și termică vor crește ușor, după majorarea taxei de cogenerare. Cum sunt influențate facturile
Prețurile la energie electrică și energie termică vor crește ușor, ca urmare a majorării contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență – cunoscută popular drept „taxa de cogenerare” – a fost majorată cu 62% de la 1 noiembrie, impactul real asupra facturilor devenind vizibil în lunile următoare.
„Această creștere a cuantumului taxei de cogenerare determină o creștere de 0,5% a prețului energiei electrice. Sigur această creștere a prețului energiei electrice, nu este semnificativă, dar se pune problema echității: De ce un consumator de energie electrică dintr-un sat din Munții Apuseni care nu are nici un venit, să achite o parte din factura din energia termică a unei persoane care trăiește într-un oraș cu salarii de mii de euro”, scrie Asociația Energia Inteligentă (AEI).
În cazul energiei termice, potrivit unei analize făcute de către reprezentanții asociației, în iarna 2025/2026 este estimată o creștere a prețului pentru consumatorii final cu 6%.
Ce este taxa de cogenerare
Taxa sau contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, este o sumă percepută clientului pe fiecare kWh de energie electrică consumată, introdusă pentru a finanța producătorii de energie care generează simultan energie electrică și termică (cogenerare), cu eficiență ridicată.
Schema a fost introdusă în anul 2011, în baza legislației europene privind eficiența energetică. Este vorba despre Directiva 2004/8/CE, transpusă în legislația din România prin Hotărârea de Guvern nr. 1215/2009 și Ordinul ANRE nr. 107/2011.
Cu banii strânși din această taxă urmau să finanțeze construcția de noi centrale eficiente (cu randamente de 75-80%) sau modernizarea celor existente, cu promisiunea unei energii mai ieftine și mai curate.
Cum se calculează taxa de cogenerare
Taxa se adaugă la prețul per kWh consumat. De exemplu: în 2024, contribuția era de 0,0084 lei/kWh plus TVA. Din 1 noiembrie 2025, contribuția a fost majorată la 0,0136 lei/kWh plus TVA, ceea ce reprezintă o creștere de 62%.
Valoarea taxei de cogenerare (an – valoare în lei):
- 2011 – 0,0185 lei
- 2013-2014 – 0,0189 lei
- 2016-2017 – 0,0181 lei
- 2018-2019 – 0,0103 lei
- 2020 – 2021 – 0,0080 lei
- 2022 – 0,0219 lei
- 2023 – 0,0092 lei
- 2024 – 0,0084 lei
- de la 1 noiembrie 2025 – 0,0136 lei
Pe factura finală, această majorare se reflectă direct în costul energiei electrice, dar și – indirect – în costul energiei termice, deoarece contribuția la cogenerare influențează prețul total final.
