Prețurile la energie electrică și termică vor crește ușor, după majorarea taxei de cogenerare. Cum sunt influențate facturile

Prețurile la energie electrică și energie termică vor crește ușor, ca urmare a majorării contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență – cunoscută popular drept „taxa de cogenerare” – a fost majorată cu 62% de la 1 noiembrie, impactul real asupra facturilor devenind vizibil în lunile următoare.

„Această creștere a cuantumului taxei de cogenerare determină o creștere de 0,5% a prețului energiei electrice. Sigur această creștere a prețului energiei electrice, nu este semnificativă, dar se pune problema echității: De ce un consumator de energie electrică dintr-un sat din Munții Apuseni care nu are nici un venit, să achite o parte din factura din energia termică a unei persoane care trăiește într-un oraș cu salarii de mii de euro”, scrie Asociația Energia Inteligentă (AEI).

În cazul energiei termice, potrivit unei analize făcute de către reprezentanții asociației, în iarna 2025/2026 este estimată o creștere a prețului pentru consumatorii final cu 6%.

Ce este taxa de cogenerare

Taxa sau contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, este o sumă percepută clientului pe fiecare kWh de energie electrică consumată, introdusă pentru a finanța producătorii de energie care generează simultan energie electrică și termică (cogenerare), cu eficiență ridicată.

Schema a fost introdusă în anul 2011, în baza legislației europene privind eficiența energetică. Este vorba despre Directiva 2004/8/CE, transpusă în legislația din România prin Hotărârea de Guvern nr. 1215/2009 și Ordinul ANRE nr. 107/2011.

Cu banii strânși din această taxă urmau să finanțeze construcția de noi centrale eficiente (cu randamente de 75-80%) sau modernizarea celor existente, cu promisiunea unei energii mai ieftine și mai curate.

Cum se calculează taxa de cogenerare

Taxa se adaugă la prețul per kWh consumat. De exemplu: în 2024, contribuția era de 0,0084 lei/kWh plus TVA. Din 1 noiembrie 2025, contribuția a fost majorată la 0,0136 lei/kWh plus TVA, ceea ce reprezintă o creștere de 62%.

Valoarea taxei de cogenerare (an – valoare în lei):

2011 – 0,0185 lei

2013-2014 – 0,0189 lei

2016-2017 – 0,0181 lei

2018-2019 – 0,0103 lei

2020 – 2021 – 0,0080 lei

2022 – 0,0219 lei

2023 – 0,0092 lei

2024 – 0,0084 lei

de la 1 noiembrie 2025 – 0,0136 lei

Pe factura finală, această majorare se reflectă direct în costul energiei electrice, dar și – indirect – în costul energiei termice, deoarece contribuția la cogenerare influențează prețul total final.

