Connect with us

Educație

Prima zi de școală, sub semnul protestelor. Ministrul Educației spune că probabil anul școlar 2025-2026 va începe cu un boicot

Publicat

acum O oră

Prima zi de școală, sub semnul protestelor. Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.

„Ce se va întâmpla, adevărul este că nu știu. Îmi este foarte greu să fac predicții. Probabil că va fi un boicot, nu știu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de școală. Nu știu care este magnitudinea acestui proces, nu știu dacă nu vor fi în alte zone școli care o să își desfășoare activitatea în mod obișnuit…”, a declarat ministrul Daniel David, la Antena 3, citat de Agerpres.

El a afirmat că trebuie înțeles că Educația a intrat în primul pachet de măsuri privind redresarea din criza fiscal-bugetară deoarece anul școlar începe pe 8 septembrie și trebuiau aplicate măsurile de corecție până la această dată.

„Trebuie înțeles că Educația după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, Educația a intrat în primul pachet nu că cineva și-a dorit cineva, ci pentru că noi începem pe 8 septembrie și atunci trebuiau luate aceste măsuri, Educația va avea nevoie de suport și de dezvoltare’, a spus ministrul David.

Peste 400 de clase cu mai puțin de 8 elevi

Totodată, el a menționat că România are peste 400 de clase a VIII-a la nivel național cu unu, doi, trei, patru până la șapte copii în clasă, situații care nu sunt normale.

„Noi avem în acest moment, de exemplu, sute de clase la nivel național, peste 400, cu copiii în clasa a VIII în care ai clase cu un copil, cu doi copii, trei, patru copii până la șapte copii. Nu este normal să ai clasa a VIII-a cu doi copii sau un copil”, a mai afirmat ministrul Daniel David.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 50 de secunde

Locuri de muncă în Alba: 553 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Evenimentacum 16 minute

Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată
Educațieacum O oră

Prima zi de școală, sub semnul protestelor. Ministrul Educației spune că probabil anul școlar 2025-2026 va începe cu un boicot
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

comunicat implementare proiect dj 750c
Actualitateacum 2 ore

Comunicat implementare proiect – începere lucrări: „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 750C”
Economieacum 21 de ore

Taxare inversă a TVA pentru legume și fructe. Ce planuri are Guvernul. Anunțul ministrului Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale
Evenimentacum 4 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 minute

Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată
toamna frunze vremea meteo
Evenimentacum 16 ore

Vremea până în 7 septembrie în Transilvania și în țară. Temperaturi neobișnuite. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 24 de ore

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
DR. HOLHOS oftalmologie spital operatii
Evenimentacum o zi

Comunicat Dr. Teodor Holhoș: peste 5.500 de operații pe an, din toată sfera oftalmologiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Prima zi de școală, sub semnul protestelor. Ministrul Educației spune că probabil anul școlar 2025-2026 va începe cu un boicot
Educațieacum 4 ore

BACALAUREAT 2025 sesiunea a doua: în 26 august se afișează rezultatele finale. Candidații află notele după contestații
Mai mult din Educatie