Primăria Alba Iulia a plătit un studiu de fezabilitate pentru construirea unui Aqua Park, în zona șoselei de centură. Cât a costat

Primăria Alba Iulia a plătit recent pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui aquapark, o bază sportivă și de agrement propusă a fi amenajată pe un teren aflat în zona șoselei de centură a municipiului.

Primăria Alba Iulia a achiziționat, pe 23 decembrie, prin intermediul platformei SEAP, un studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Regenerare urbană prin amenajare de spații verzi și construirea unei baze sportive și de agrement”.

Valoarea achiziției este de 269.000 de lei, fără TVA (cca. 53.000 de euro).

Potrivit temei de proiectare, în prezent, terenul are destinația de pășune pe teritoriul municipiului Alba Iulia, fiind amplasat în zona de intersecţie a râului Ampoi cu șoseaua de centură, pe partea dreaptă în direcţia Cluj-Napoca.

Amplasamentul nu dispune în prezent de reţele de apă potabilă, canalizare, gaz, telefonie, internet şi alimentare cu energie electrică.

„Oportunitatea investiţiei este justificată prin satisfacerea cerințelor de agrement şi divertisment pe perioada caldă a anului a cetăţenilor municipiului Alba Iulia, respectând exigenţele de calitate impuse de normele interne si europene, contribuind la asigurarea unui grad ridicat de civilizaţie şi sănătate în conformitate cu standardele în vigoare”, se mai precizează în documentul citat.

Obiectivul de investiţii propus va avea destinaţia de zonă de agrement, cu funcțiuni de aquaparc, piscină exterioară, cu şezlonguri, foodcourt și zonă relaxare (zonă outdoor) şi funcțiuni de centru spa (zonă indoor), toate acestea fiind încadrate în cadrul unui ansamblu de regenerare urbană prin amenajarea de spaţii verzi.

Suprafaţa de teren care va fi ocupată de investiţia propusă este de aproximativ 5,5 hectare (54.889 mp), compuse din trei terenuri intravilane cu destinația de pășune.

Predarea studiului de fezabilitate se va face în termen de 3 luni de la data înscrisă în ordinul de începere de prestări servicii.

