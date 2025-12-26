Connect with us

Eveniment

Primăria Alba Iulia a plătit un studiu de fezabilitate pentru construirea unui Aqua Park, în zona șoselei de centură. Cât a costat

Publicat

acum 31 de secunde

Primăria Alba Iulia a plătit recent pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui aquapark, o bază sportivă și de agrement propusă a fi amenajată pe un teren aflat în zona șoselei de centură a municipiului. 

Primăria Alba Iulia a achiziționat, pe 23 decembrie, prin intermediul platformei SEAP, un studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Regenerare urbană prin amenajare de spații verzi și construirea unei baze sportive și de agrement”.

Valoarea achiziției este de 269.000 de lei, fără TVA (cca. 53.000 de euro).

Potrivit temei de proiectare, în prezent, terenul are destinația de pășune pe teritoriul municipiului Alba Iulia, fiind amplasat în zona de intersecţie a râului Ampoi cu șoseaua de centură, pe partea dreaptă în direcţia Cluj-Napoca.

Amplasamentul nu dispune în prezent de reţele de apă potabilă, canalizare, gaz, telefonie, internet şi alimentare cu energie electrică.

„Oportunitatea investiţiei este justificată prin satisfacerea cerințelor de agrement şi divertisment pe perioada caldă a anului a cetăţenilor municipiului Alba Iulia, respectând exigenţele de calitate impuse de normele interne si europene, contribuind la asigurarea unui grad ridicat de civilizaţie şi sănătate în conformitate cu standardele în vigoare”, se mai precizează în documentul citat.

Obiectivul de investiţii propus va avea destinaţia de zonă de agrement, cu funcțiuni de aquaparc, piscină exterioară, cu şezlonguri, foodcourt și zonă relaxare (zonă outdoor) şi funcțiuni de centru spa (zonă indoor), toate acestea fiind încadrate în cadrul unui ansamblu de regenerare urbană prin amenajarea de spaţii verzi.

Suprafaţa de teren care va fi ocupată de investiţia propusă este de aproximativ 5,5 hectare (54.889 mp), compuse din trei terenuri intravilane cu destinația de pășune.

Predarea studiului de fezabilitate se va face în termen de 3 luni de la data înscrisă în ordinul de începere de prestări servicii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 31 de secunde

Primăria Alba Iulia a plătit un studiu de fezabilitate pentru construirea unui Aqua Park, în zona șoselei de centură. Cât a costat
Când se despodobește bradul de Crăciun
Evenimentacum O oră

A doua zi de Crăciun: Tradiții, obiceiuri, superstiții și datini la români. Ce sărbători religioase sunt pe data de 26 decembrie
Economieacum 2 ore

BNR lansează o nouă monedă de colecție, din aur, cu tema ”Plăcuțele votive de la Germisara”. Care este prețul de cumpărare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 2 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

BNR lansează o nouă monedă de colecție, din aur, cu tema ”Plăcuțele votive de la Germisara”. Care este prețul de cumpărare
Economieacum 21 de ore

Vouchere de 50 de lei pentru energie electrică. Programul continuă și în 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 2 zile

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 2 zile

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum 2 zile

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

Zece filme de Crăciun de văzut cu familia, pe lângă seria „Singur acasă”. Cele mai populare filme de sărbători
Evenimentacum 23 de ore

Cele mai neobișnuite obiceiuri de Crăciun din întreaga lume: De la mături ascunse la budincă aruncată pe tavan
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Ministrul Sănătății anunță intensificarea controalelor privind concediile medicale
Evenimentacum 2 zile

Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 4 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie