Connect with us

Eveniment

Primăria Alba Iulia pregătește 3.000 de pachete cu dulciuri pentru colindătorii de Crăciun. Ce vor conține

Publicat

acum 7 secunde

Primăria Alba Iulia continuă tradiția de a primi copiii colindători din unitățile de învățământ ale municipiului, oferindu-le pachete personalizate cu dulciuri în perioada sărbătorilor de iarnă. Administrația locală a cumpărat recent 3.000 de pachete cu dulciuri, pe care le va oferi colindătorilor, în perioada Crăciunului.

An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Primăria Alba Iulia primește în sediul central colindători – copii din unitățile de educaţie din municipiu. Şi anul acesta administraţia publică locală va primi din nou colindători. Este un semn de încredere şi un semnal de apropiere de copii și de tradițiile româneşti.

Pentru derularea acestei acţiuni au fost achiziționate produse alimentare/dulciuri, ce vor fi oferite copiilor din unităţile de educaţie din municipiul Alba Iulia, cu ocazia Crăciunului.

Este vorba despre 3.000 de pachete, formate dintr-o cutie de carton personalizată, cu specificul sărbătorilor de iarnă, ce va conține diferite sortimente de bomboane, caramele, ciocolată, dropsuri, fructe sau jeleuri, cu un gramaj total de 200 gr./pachet.

Valoarea totală a celor 3.000 de pachete cu dulciuri este de 39.000 de lei, fără TVA.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 secunde

Primăria Alba Iulia pregătește 3.000 de pachete cu dulciuri pentru colindătorii de Crăciun. Ce vor conține
vremea in alba prognoza meteo saptamana
Evenimentacum O oră

Vremea în Alba în săptămâna 24-30 noiembrie: Se răcește accentuat. La munte apar ninsorile. Prognoza meteo pe zile și localități
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Casa Zapolya, monumentul care de 74 de ani adăpostește istoria Sebeșului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Pragul maxim pentru despăgubiri privind RCA în caz de faliment al asigurătorului, eliminat din lege. Ce spune vicepreședintele ASF
Economieacum 2 zile

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

FOTO: Ministrul Muncii, la Alba Iulia. Vizită de lucru la Așezământul pentru Persoane Vârstnice din cartierul Bărăbanț
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Precizările premierului Ilie Bolojan despre creșterea impozitelor pentru persoane fizice și reforma din administrație
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Evenimentacum o zi

VIDEO: Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Peste 350 de alergătorii au luat startul în șanțurile Cetății Alba Carolina
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum o zi

FOTO: Melisa Onescu și Patrick Șuteu, MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul Tehnologic din Aiud
horoscop
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: Să fim autentici și să avem curajul de a face alegerile care contează cu adevărat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 2 zile

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 ore

Care este momentul potrivit pentru a bea vin. Ce spun medicii
Abrudacum 23 de ore

Investiție de 1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului din Abrud. Care sunt beneficiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 3 zile

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 3 zile

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie