Primăria Alba Iulia pregătește 3.000 de pachete cu dulciuri pentru colindătorii de Crăciun. Ce vor conține

Primăria Alba Iulia continuă tradiția de a primi copiii colindători din unitățile de învățământ ale municipiului, oferindu-le pachete personalizate cu dulciuri în perioada sărbătorilor de iarnă. Administrația locală a cumpărat recent 3.000 de pachete cu dulciuri, pe care le va oferi colindătorilor, în perioada Crăciunului.

An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Primăria Alba Iulia primește în sediul central colindători – copii din unitățile de educaţie din municipiu. Şi anul acesta administraţia publică locală va primi din nou colindători. Este un semn de încredere şi un semnal de apropiere de copii și de tradițiile româneşti.

Pentru derularea acestei acţiuni au fost achiziționate produse alimentare/dulciuri, ce vor fi oferite copiilor din unităţile de educaţie din municipiul Alba Iulia, cu ocazia Crăciunului.

Este vorba despre 3.000 de pachete, formate dintr-o cutie de carton personalizată, cu specificul sărbătorilor de iarnă, ce va conține diferite sortimente de bomboane, caramele, ciocolată, dropsuri, fructe sau jeleuri, cu un gramaj total de 200 gr./pachet.

Valoarea totală a celor 3.000 de pachete cu dulciuri este de 39.000 de lei, fără TVA.

