Primăria Alba Iulia: Un nou serviciu public este disponibil la terminalele SelfPay. Ce vor putea plăti cetățenii

Publicat

acum O oră

De la sfârșitul săptămânii trecute, plățile pentru concesiunile și închirierile de pe raza municipiului Alba Iulia pot fi realizate și la terminalele SelfPay, această rețea având în oraș peste 40 de stații.

Potrivit reprezentanților Primăriei, plățile pot fi efectuate rapid, atât cu numerar, cât și cu card bancar, fiecare pas fiind extrem de intuitiv:

  • se selectează serviciul asociat Primăriei Alba Iulia pentru care se dorește plata taxelor aferente contractelor de concesiuni și închirieri;
  • se realizează autentificarea prin introducerea CNP sau CUI;
  • stația SelfPay afișează lista taxelor ce pot fi achitate în acel moment pentru CNP-ul sau CUI-ul identificat, precum și suma datorată pentru fiecare tip de taxă;
  • se selectează taxa sau taxele pentru care se dorește plata, cu posibilitatea modificării sumei care se va plăti pentru fiecare taxă selectată;
  • se face plata, care va fi confirmată printr-un un mesaj de succes și prin emiterea dovezii de plată cu detaliile tranzacției încheiate.

„Acest serviciu a fost lansat la nivel național în data de 18 septembrie și funcționează deja în Alba Iulia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor locuitorilor municipiului nostru, cu soluții moderne, care înseamnă acces facil și puțin timp consumat”, a precizat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Reamintim serviciile alternative de plată, utile pentru a salva timp și a evita aglomerația la ghișee:

  • Prin platforma www.ghiseul.ro
  • Pe platforma de plată a primăriei: https://portal.apulum.ro/cmsSE/
  • Aplicația SelfPay Now (aplicația poate fi descărcată din GooglePlay și AppStore)
  • Plata (cu card bancar) la Biroul Unic din Carolina Mall
  • Prin mandat poştal
  • Prin transfer bancar, de la orice bancă – conturile IBAN se găsesc pe portalul www.apulum.ro la secțiunea „Servicii Publice”- „Taxe și Impozite”.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0258818338.

Ultimele articole pe alba24
