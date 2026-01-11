Model spaniol de educație pentru sănătate, implementat în România. Anunțul ministrului Rogobete

Model spaniol de educație pentru sănătate, implementat în România: Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de „Educație pentru sănătate”, care, pe lângă componentele de prevenție, igienă stomatologică, vaccinare a abordat și zona de alimentație corectă, a declarat, într-o conferință de presă desfășurată la Madrid, ministrul Alexandru Rogobete.

El a afirmat că modelul din Spania privind componenta de sănătate mintală poate fi replicat cu ușurință în România.

Rogobete a spus că se încearcă pe cât mai mult posibil ca tratamentele să fie realizate în regim de spitalizare de zi și în regim de ambulatoriu de specialitate, iar internările în spitalizare continuă se realizează doar dacă este necesar.

Ministrul sănătății a discutat cu reprezentanți ai Ministerului Industriei din Spania despre dezvoltarea și stimularea producției de medicamente și consumabile medicale pe plan național, transmite Radio România Actualități.

