Connect with us

Actualitate

Model spaniol de educație pentru sănătate, implementat în România. Anunțul ministrului Rogobete

Publicat

acum 1 minut

Model spaniol de educație pentru sănătate, implementat în România: Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de „Educație pentru sănătate”, care, pe lângă componentele de prevenție, igienă stomatologică, vaccinare a abordat și zona de alimentație corectă, a declarat, într-o conferință de presă desfășurată la Madrid, ministrul Alexandru Rogobete.

El a afirmat că modelul din Spania privind componenta de sănătate mintală poate fi replicat cu ușurință în România.

Rogobete a spus că se încearcă pe cât mai mult posibil ca tratamentele să fie realizate în regim de spitalizare de zi și în regim de ambulatoriu de specialitate, iar internările în spitalizare continuă se realizează doar dacă este necesar.

Ministrul sănătății a discutat cu reprezentanți ai Ministerului Industriei din Spania despre dezvoltarea și stimularea producției de medicamente și consumabile medicale pe plan național, transmite Radio România Actualități.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 1 minut

Model spaniol de educație pentru sănătate, implementat în România. Anunțul ministrului Rogobete
Educațieacum O oră

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, precum profesorii. Ce categorii sunt vizate de modificările la Legea Educației
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Accident rutier pe DN 67C Transalpina, în zona barajului Petrești. Pompierii din Sebeș intervin la fața locului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Primăria Blaj deszăpezește parcarea Sălii Polivalente, înaintea meciului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari
Administrațieacum 2 zile

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Impozitul pe proprietate 2026. Precizări OFICIALE de la Guvern: Banii colectați din impozite și taxe rămân la bugetele locale
Economieacum 6 ore

Sprijin de până la un milion de euro pentru fermierii din domeniul producției strugurilor de masă. Ghidul, în consultare publică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 6 ore

Numerele la LOTO, la extragerea din 11 ianuarie, aduc premii uriașe. Reporturi de milioane de euro la tragerile Loto 6/49 şi Joker
Evenimentacum 9 ore

11 ianuarie: Ziua Națională a Artei Fotografice în România. A fost aleasă în onoarea lui Carol Popp de Szathmáry
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 5 ore

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 7 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 2 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, precum profesorii. Ce categorii sunt vizate de modificările la Legea Educației
Educațieacum o zi

Școlile încep de luni să întocmească liste cu profesoarele care vor să își continue activitatea până la 65 de ani
Mai mult din Educatie