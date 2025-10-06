Connect with us

Primăria Alba Iulia versus STP, faza pe declarații și suspiciuni. Conducerea Primăriei face o serie de dezvăluri legate de buget

Scandalul dintre Primăria Alba Iulia și Societatea de Transport Public, STP, continuă luni, 6 octombrie. Din câte se pare reprezentanții Primăriei Alba Iulia au decis să facă o serie de dezvăluri legate de bugetul alocat către STP, dar și ridică o serie de întrebări cu privire la chetuielile și veniturile societății care se ocupă de transportul public în oraș. 

Din câte se pare, primăria vrea să închidă contractul actual cu STP, fără a da explicații clare care să ducă la ideea unei noi colaborări. De ceva vreme este vehiculată ideea că Primăria Alba Iulia vrea să își organizeze propriul serviciu de transport public.

De partea opusă este STP-ul vineri a avut o acțiune de ”protest” și și-a redus programul de transport, dar luni a revenit la programul normal.

Ce au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia

”În urmă cu o săptămână, reprezentanții Primăriei municipiului Alba Iulia s-au întâlnit cu operatorul de transport public, STP S.A., pentru a discuta despre continuitatea serviciului și despre modul în care pot fi asigurate condiții corecte pentru toți cetățenii.

Primăria a propus, cu responsabilitate, suplimentarea bugetului pe anul 2025 cu încă 5 milioane de lei, astfel încât serviciul de transport public să poată funcționa normal până la finalul contractului.

Primăria cere ajustarea cheltuielilor

În același timp, s-a cerut operatorului să își ajusteze cheltuielile într-un mod realist, transparent și justificat, în concordanță cu realitatea din teren și cu bugetul votat de Consiliul Local.

Până în prezent, STP nu a transmis niciun răspuns oficial la propunerile formulate. Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate, fără escaladarea tensiunilor, dar și fără ca bugetul orașului să fie împovărat de costuri care nu pot fi justificate.

De altfel, o situație paradoxală ridică semne serioase de întrebare: chiar și după reducerea cu 30% a unor trasee, nivelul total al cheltuielilor raportate de operator a rămas neschimbat. Această lipsă de corelare între volumul serviciilor și costurile raportate ridică suspiciuni privind modul de calcul al cheltuielilor.

O posibilă explicație ține de structura financiară a operatorului: profitul STP este calculat procentual, la 5% din totalul cheltuielilor. Cu alte cuvinte, cu cât cresc cheltuielile, crește și profitul. De aceea, este esențial ca aceste costuri să fie verificate atent și să reflecte strict realitatea economică a serviciului prestat.

Municipalitatea nu încasează venituri

Trebuie reamintit și un aspect important: Primăria municipiului Alba Iulia nu încasează veniturile din vânzarea biletelor sau a abonamentelor. Toate aceste venituri merg direct către operatorul STP, în timp ce municipalitatea acoperă diferența dintre venituri și cheltuieli prin subvenții și compensații, astfel încât transportul public să poată funcționa.

Pentru anul 2025, bugetul aprobat de Consiliul Local Alba Iulia este de 20 de milioane de lei pentru compensații. Primăria nu poate efectua plăți peste această sumă fără o decizie a Consiliului Local. Astfel, orice solicitare de plată care depășește bugetul aprobat trebuie justificată clar și transparent.

În această ecuație financiară, transportul gratuit acordat pensionarilor reprezintă doar aproximativ 10% din totalul cheltuielilor, ceea ce arată clar că nu pensionarii sunt cauza costurilor ridicate din sistemul de transport.

În concluzie, Primăria municipiului Alba Iulia susține un transport public funcțional, corect și predictibil, în beneficiul real al comunității. Nu se contestă importanța acestui serviciu, ci nivelul cheltuielilor raportate și lipsa de transparență în justificarea lor.

Profitul operatorului trebuie să fie rezultatul unei activități eficiente și responsabile, nu al unor costuri nejustificate. Administrația locală rămâne deschisă dialogului, dar fermă în apărarea interesului public și a echilibrului bugetar”, au transmis reprezentanții primăriei, într-un comunicat de presă.

