Primăria Alba Iulia vrea să angajeze avocați, după ce a fost dată în judecată de STP. Suma solicitată de societatea de transport

Primăria Alba Iulia vrea să angajeze avocați, după ce a fost dată în judecată de STP. Societatea de Transport Public din Alba Iulia a înregistrat recent o acțiune la Tribunalul Alba, pentru recuperarea de la administrația locală a unei sume pe care o consideră restantă, de peste 3,1 milioane de lei.

Consilierii locali din municipiul Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința din 26 noiembrie, un proiect privind încheierea unui contract de consultanță, de asistență şi/sau de reprezentare juridică.

Potrivit documentației, proiectul vizează aprobarea încheierii unui contract de consultanță, de asistență şi/sau de reprezentare juridică cu un cabinet/societate de avocatură, în vederea acordării consultanței, asistenței și reprezentării juridice, în litigiile ce pot apărea în contradictoriu cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) și/sau Societatea de Transport Public (STP) S.A. Alba Iulia.

Necesitatea angajării de avocați externi devine cu atât mai evidentă în contextul în care, pe 19 noiembrie, pe rolul Tribunalului Alba a fost înregistrată o acțiune a Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia, în calitate de creditor, în contradictoriu cu Primăria Alba Iulia, în calitate de debitor, având ca obiect ordonanţă de plată – O.U.G. nr. 119/2007 / art.1014 C.P.C. ş.u. – 3.128.743,89 lei.

Primul termen în acest dosar a fost stabilit pentru data de 12 decembrie.

Primăria Alba Iulia se pregătește pentru eventuale procese cu STP și AIDA-TL

Potrivit raportului de specialitate, din evidențele Serviciului juridic, contencios administrativ din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală, din Aparatul de specialitate al primarului, rezultă că momentan, serviciul gestionează peste 140 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, în curs de soluționare, în diferite stadii procesuale, în care au calitatea de parte UAT – Municipiul Alba Iulia, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și/sau Primarul municipiului Alba Iulia.

În structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, persoanele care ocupă funcțiile publice de consilier juridic din cadrul Serviciului juridic, contencios administrativ (cinci consilieri juridici), din cadrul Direcției Generale Poliția Locală (un consilier juridic), din cadrul Serviciului resurse umane – administrativ (un consilier juridic), din cadrul Direcției venituri (un consilier juridic) și din cadrul Serviciul Contracte Patrimoniu (doi consilieri juridici), au în fișa postului și alte atribuții specifice care privesc buna desfășurare a activității autorității publice locale.

„Fără a pune la îndoială profesionalismul consilierilor juridici, considerăm faptul că, în anumite situații, activitatea acestora și a structurii organizatorice din care face parte fiecare, poate fi serios afectată în cazul apariției unor procese de complexitate mare în care este reclamată instituția noastră, situație care coroborată cu numărul de funcționari publici de specialitate juridică care nu sunt specializați într-un anumit domeniu, poate afecta și alte atribuții ale acestora, sau imposibilitatea ca aceștia să poată acoperi la un nivel corespunzător apărarea intereselor autorității publice.

Având în vedere complexitatea speței, cu impact semnificativ din punct de vedere financiar, și multitudinea procedurilor care se efectuează într-un dosar în instanță și a actelor care se întocmesc pentru instrumentarea cauzei (emiterea de întâmpinări, note de ședință, administrarea de probe, audiere de martori, întocmire adrese, iar unde este cazul întocmirea de cereri de chemare în judecată, plângeri penale, etc.), precum și respectarea strictă a termenelor procedurale stabilite de instanțe, în condițiile legii, în toate gradele jurisdicționale, atribuirea în exclusivitate a reprezentării juridice personalului propriu, din Aparatul de specialitate al primarului, nu este posibilă datorită volumului mare de lucru și a complexității activităților juridice din cadrul compartimentelor din care consilierii juridici fac parte, astfel că există situații în care este nevoie să apelăm la servicii specializate de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare oferite de către un cabinet/societate profesională de avocatură, care dispune de resursele profesionale necesare, cu o calificare și experiență corespunzătoare în activitatea de reprezentare sau specializat în diferite domenii ale dreptului”, precizează reprezentanții administrației locale.

Potrivit legii, în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale.

