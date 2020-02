Primăria Galda de Jos lovește din nou. Potrivit siteului propriu, adresa de contact este în New York

Primăria Galda de Jos, lovește din nou pe siteul propriu. După scandalul în care copiase textul secțiunii ”Bun venit”, de pe site-ul Primăriei Ciugud, administrația locală are acum un nou site, de data aceasta ”acustic”.

O voce feminină recită fără discernământ toate secțiunile, inclusiv partea de contact. Și dacă tot am ajuns aici, aflăm că adresa de contact a primăriei Galda de Jos este pe 123 Fifth Avenue, New York, NY 10160. Adresa de email este [email protected], iar numărul de telefon afișat este +1 910-626-85255.

În urmă cu câteva luni, autorii siteului primăriei copiaseră textul de bun venit de pe siteul primăriei Ciugud. ”Cuvintele sunt prea puține și insuficiente să zugravească realizările ciugudenilor din ultimii ani” era o parte din mesajul de bun venit, adresat celor care accesau pagina de internet a primăriei din Galda de Jos.

Reprezentanții administrației locale din Galda de Jos au spus atunci că greșeala aparține firmei care administrează site-ul, deoarece aceasta a redactat textul de prezentare și a folosit date ce nu aparțin primăriei, preluate de pe internet și fără a solicita acordul lor.

De data aceasta, primăria a reușit să schimbe siteul și a încercat să îl facă acustic: o voce feminină citește robotic toate secțiunile siteului, inclusiv partea de contact, cea mai amuzantă.

TOP articole in ultimele zile