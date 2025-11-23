Connect with us

Primăria Sebeș a cumpărat 5.700 de pachete cu dulciuri pentru copiii din municipiu, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ce conțin

Primăria Sebeș a cumpărat 5.700 de pachete cu dulciuri pentru copiii din municipiu, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Este vorba despre două tipuri de pachete cu dulciuri, care vor conține, printre altele, batoane de fructe și nuci, prăjituri, napolitane, ciocolată, sucuri sau ou cu surprize. 

Administrația locală din Sebeș a cumpărat recent 5.700 de pachete cu dulciuri care vor fi oferite copiilor din municipiu, în preajma sărbătorilor de iarnă.

Valoarea totală a pachetelor a fost de 216.600 de lei, adică peste 42.700 de euro.

Este vorba despre 3.750 de pachete cu produse alimentare, în pungă personalizată, care vor conține fiecare:

  • baton de fructe și nuci cu aromă de căpșurni – 30 g
  • baton de fructe și nuci cu aromă de coacăze – 30 g
  • baton de fructe și nuci cu aromă de banană – 30 g
  • suc necarbonatat Tedi cu aromă de măr – 0,2 l
  • ciocolată cu cremă de lapte Kinder chocolate – 43,75 g
  • prăjitură pufoasă cu cacao cu cremă de lapte Kinder delice – 39 g
  • prăjitură cu cremă de lapte Măgura – 35 g
  • napolitană trasă în ciocolată cu cremă de lapte și alune de pădure Kinder Bueno – 22 g
  • napolitană crocantă umplută cu cremă de alune de pădure Nuttela B-ready – 44 g
  • ou cu surprize cu ciocolată, specialități crocante cu cacao în cremă de lapte Kinder Joy – 20 g
  • bonus: jucărie tip titirez și set carioci

Alte 1.950 de pachete cu produse alimentare, ambalate în pungă personalizată, vor conține fiecare:

  • baton de fructe și nuci cu aromă de căpșuni – 30 g
  • baton de fructe și nuci cu aromă de coacăze – 30 g
  • baton de fructe și nuci cu aromă de banană – 30 g
  • Nutribon nucă caramelizată – 50 g
  • prăjitură cu umplutură de ciocolată Barni – 30 g
  • Nutribon caju copt cu sare – 30 g
  • suc Tymbark – 0,2 l
  • napolitană trasă în ciocolată cu cremă de lapte și alune de pădure Kinder Bueno – 22 g
  • napolitană crocantă umplută cu cremă de alune de pădure Nuttela B-ready – 44 g 
  • ciocolată Milka – 100 g

Pentru colindători, administrația locală a cumpărat alte 1.800 de pachete cu dulciuri, care au costat 23.400 de lei. Fiecare pachet va avea o greutate de 200 de grame și va conține, printre altele, caramele și mini bomboane.

