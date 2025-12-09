Connect with us

Eveniment

Primăria Sebeș a cumpărat terenul fostei fabrici Mobis. Explicațiile primarului Nistor: Ce vrea să facă acolo și cât a dat pe el

Publicat

acum 14 minute

Primăria Sebeș vrea să facă o parcare pe terenul fostei fabrici Mobis. Primarul Dorin Nistor a declarat la Alba24 că administrația locală a cumpărat terenul și a oferit o serie de explicații. 

”Urmează să facem o soluție pentru parcare. Am cumpărat aproape 5,5 hectare de teren în Sebeș fosta întreprindere Mobis unde vrem să facem o parcare, să ducem mașinile de firmă de… pentru că degeaba le spun dom’le, n-aveți voie în oraș.

Ei trebuie să le lase pe undeva și atunci creiem soluția și de acolo poți să vină cu autobuzul la el la bloc. Plus toți cei care vin în oraș și așa mai mult plus cei din cartierul Kogălniceanu, care deja e foarte mare și e plin de mașini… pot să le mut aici, să-l eliberez un pic, să fac niște spații verzi mai generoase acolo” a spus Nistor.

Primarul a adăugat că nu tot terenul va fi transformat în parcare, cel puțin nu de la început.

”Nu din prima, pentru că nu e nevoie din prima, nu e nevoie de atât de mult 5 hectare am cumpărat pentru că eu n-am văzut perspectiva asta a achiziției de azi, ci de a face lucrul ăsta pentru 20 de ani de acum încolo.

Și ce mai facem acolo? O să ne mutăm autobuzele astea de transport, facem acolo un așa zis depou care de fapt este o zonă administrativă și avem și problema asta.

De ce am făcut asta? Pentru că aveam inițial am vrut să facem aici lângă fabrica de bere de la trei poduri la graniță cu Alba Iulia pentru că acolo avem 20 de hectare de teren intravilan, unde se poate construi.

Îl aveam terenul, am zis că facem acolo depou. Ca să trag infrastructura acolo mă costă vreo 2-3 milioane de euro, pentru puterea de curent pentru autobuze electrice, canalizare, apă și tot ceea ce însemna acolo inclusiv infrastructura rutieră” a spus primarul.

Primăria Sebeș a cumpărat terenul fostei fabrici Mobis

Dorin Nistor spune că, în condițiile în care costurile cu utilitățile erau atât de mari, s-a orientat spre achiziția unui teren care deja le avea și care era mai bine poziționat.

”Și am zis: bag 2-3 milioane de euro în infrastructură ca să construiesc un depou? Și am cumpărat cu 1.400.000 de euro 5 hectare și jumătate de teren care are la el post de transformare, gaz… tot.

Și atunci am zis ”perfect”, facem asta pentru că ne interesează ce se întâmplă, nu cât eu primar, de acum încolo indiferent cine vine după mine”, a mai adăugat Dorin Nistor.

Vezi și: VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid

La Sebeș a funcționat unul dintre cele mai mari combinate de prelucrare a lemnului din România.

Jumătate din fosta IPL Sebeş este acum parte a companiei Kronospan, în timp ce cealaltă jumătate a rămas o ruină, o fantomă industrială.

Decizia de a construi Combinatul de Industrializare şi Prelucrare a Lemnului din Sebeş a venit în 1965.

În 1966, studiul tehnico-economic desfăşurat în privinţa zonei, a resurselor de masă lemnoasă, a accesibilităţii şi a calităţii forţei de muncă a fost unul dintre cele mai solide argumente pentru amplasarea IPL-ului în zonă.

Imensul Combinat s-a rupt în două în anii 1990, iar astfel s-au format două societăţi – MDF Sebeş SA şi Mobis SA Sebeş.

Clădirea Mobis și împrejurimile fabricii au ajuns în timp, o ruină.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 minute

Primăria Sebeș a cumpărat terenul fostei fabrici Mobis. Explicațiile primarului Nistor: Ce vrea să facă acolo și cât a dat pe el
tb
Evenimentacum O oră

Cum explică Tribunalul Hunedoara despăgubirile acordate lui Berbeceanu: arest nelegal, carieră distrusă și zece ani de procese
Evenimentacum 2 ore

Programul Flex prin care elevii de liceu din România pot studia timp de un an în SUA a revenit. Cum se pot înscrie cei interesați
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 8 ore

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

FOTO: Delegație sanitar-veterinară din Israel în județul Alba. Este evaluată posibilitatea de export al ouălor de consum
Economieacum 10 ore

A intrat în vigoare interdicția la pășunat. Care sunt suprafețele exceptate. Detalii pentru fermieri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Când va decide PSD dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Evenimentacum 9 ore

Legea prin care cetățenii străini din afara UE cu afaceri în România puteau primi rezidență, retrasă. Risc identificat de CSAT
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum o zi

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum o zi

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Câmpeniacum 2 ore

Concert ”Colinde în Țara Moților” la Câmpeni în 16 decembrie. Artiști consacrați și grupuri tradiționale pe scena casei de cultură
Evenimentacum 21 de ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – UAB. Votează Miss și Mister Popularitate Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 5 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Educațieacum 5 ore

VIDEO: Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete, la Alba Iulia. Ce provocare au primit elevii Liceului Sportiv
Mai mult din Educatie