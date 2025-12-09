Primăria Sebeș a cumpărat terenul fostei fabrici Mobis. Explicațiile primarului Nistor: Ce vrea să facă acolo și cât a dat pe el

Primăria Sebeș vrea să facă o parcare pe terenul fostei fabrici Mobis. Primarul Dorin Nistor a declarat la Alba24 că administrația locală a cumpărat terenul și a oferit o serie de explicații.

”Urmează să facem o soluție pentru parcare. Am cumpărat aproape 5,5 hectare de teren în Sebeș fosta întreprindere Mobis unde vrem să facem o parcare, să ducem mașinile de firmă de… pentru că degeaba le spun dom’le, n-aveți voie în oraș.

Ei trebuie să le lase pe undeva și atunci creiem soluția și de acolo poți să vină cu autobuzul la el la bloc. Plus toți cei care vin în oraș și așa mai mult plus cei din cartierul Kogălniceanu, care deja e foarte mare și e plin de mașini… pot să le mut aici, să-l eliberez un pic, să fac niște spații verzi mai generoase acolo” a spus Nistor.

Primarul a adăugat că nu tot terenul va fi transformat în parcare, cel puțin nu de la început.

”Nu din prima, pentru că nu e nevoie din prima, nu e nevoie de atât de mult 5 hectare am cumpărat pentru că eu n-am văzut perspectiva asta a achiziției de azi, ci de a face lucrul ăsta pentru 20 de ani de acum încolo.

Și ce mai facem acolo? O să ne mutăm autobuzele astea de transport, facem acolo un așa zis depou care de fapt este o zonă administrativă și avem și problema asta.

De ce am făcut asta? Pentru că aveam inițial am vrut să facem aici lângă fabrica de bere de la trei poduri la graniță cu Alba Iulia pentru că acolo avem 20 de hectare de teren intravilan, unde se poate construi.

Îl aveam terenul, am zis că facem acolo depou. Ca să trag infrastructura acolo mă costă vreo 2-3 milioane de euro, pentru puterea de curent pentru autobuze electrice, canalizare, apă și tot ceea ce însemna acolo inclusiv infrastructura rutieră” a spus primarul.

Dorin Nistor spune că, în condițiile în care costurile cu utilitățile erau atât de mari, s-a orientat spre achiziția unui teren care deja le avea și care era mai bine poziționat.

”Și am zis: bag 2-3 milioane de euro în infrastructură ca să construiesc un depou? Și am cumpărat cu 1.400.000 de euro 5 hectare și jumătate de teren care are la el post de transformare, gaz… tot.

Și atunci am zis ”perfect”, facem asta pentru că ne interesează ce se întâmplă, nu cât eu primar, de acum încolo indiferent cine vine după mine”, a mai adăugat Dorin Nistor.

Vezi și: VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid La Sebeș a funcționat unul dintre cele mai mari combinate de prelucrare a lemnului din România. Jumătate din fosta IPL Sebeş este acum parte a companiei Kronospan, în timp ce cealaltă jumătate a rămas o ruină, o fantomă industrială. Decizia de a construi Combinatul de Industrializare şi Prelucrare a Lemnului din Sebeş a venit în 1965. În 1966, studiul tehnico-economic desfăşurat în privinţa zonei, a resurselor de masă lemnoasă, a accesibilităţii şi a calităţii forţei de muncă a fost unul dintre cele mai solide argumente pentru amplasarea IPL-ului în zonă. Imensul Combinat s-a rupt în două în anii 1990, iar astfel s-au format două societăţi – MDF Sebeş SA şi Mobis SA Sebeş. Clădirea Mobis și împrejurimile fabricii au ajuns în timp, o ruină.

