Primăria Zlatna solicită ajutorul cetățenilor care dețin utilaje pentru deszăpezire. Oferă motorină pentru cei care intervin

Primăria Zlatna solicită ajutorul cetățenilor care dețin utilaje de deszăpezire pentru a sprijni activitățile de curățare a drumurilor din localitate, în urma ninsorilor din ultima perioadă.

„În urma căderilor masive de zăpadă din ultima perioadă, Primăria orașului Zlatna, adresează un apel către persoanele fizice și juridice care dețin utilaje de deszăpezire (tractoare, lame, buldoexcavatoare etc.) să sprijine acțiunile de deszăpezire a drumurilor din localitate.

Pentru activitatea prestată, Primăria oferă motorină, în condițiile stabilite de comun acord”, au transmis reprezentanții primăriei într-un anunț.

Cei interesați sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei sau să contacteze următoarele persoane pentru a stabili, zonele de intervenție și condițiile de colaborare:

Ponoran Silviu: primar - 0740 081 091

Romoșian Valentin: viceprimar - 0740 222 126

Olălău Alexandru: șef Serviciu Public de Gospodărie Comunală - 0788 545 152

