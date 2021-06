Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, reales lider al Biroului Politic Local. Cine a participat la ședință

USR Sebeș are un nou președinte, în persoana tânărului Vlad Paul, a declarat într-o postare pe Facebook, deputatul Beniamin Todosiu.

Potrivit deputatului Todosiu, Vlad Paul are 25 de ani și s-a întors la Sebeș după ce a absolvit o facultate în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. Vlad este de profesie inginer IT și s-a alăturat echipei USR PLUS Sebes in toamna 2020.

“Din funcția de președinte al USR Sebeș doresc să creez un grup coeziv, să atragem profesioniști în partid, ca treptat să ne pregătim pentru alegerile din anul 2024. În funcție de modul în care vom acționa în următoarea perioadă vor depinde și rezultatele pe care le vom ținti în 2024.

Cu toții ne dorim rezultate cât mai bune, iar pentru acest lucru trebuie să atingem cele 2 mari obiective pe care ni le-am propus.” – a precizat Paul Vlad în postarea președintelului USR Alba, Beniamin Todosiu.