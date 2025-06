Primii 47 de cetățeni români care vor fi deportați din SUA se află în custodie în centrele de imigrație. Anunțul Ambasadei

Ambasada României în Statele Unite ale Americii anunță miercuri că 47 de cetățeni români care au formalitățile de deportare definitivate se află în custodie în centrele de imigrație și control vamal (U.S. Immigration and Customs Enforcement) și că nu se are în vedere transportarea acestora la baza navală Guantanamo.

România cooperează îndeaproape cu toate agențiile americane pentru asigurarea securității frontierelor și controlului migrației în Statele Unite, transmite Agerpres.

Până la această dată nu a existat nicio situație care să determine plasarea unor cetățeni români în facilități din afara Statelor Unite.

De regulă, cetățenii români identificați cu statut ilegal pe teritoriul american sunt returnați în România în baza unor proceduri consacrate pe linia cooperării româno-americane, precizează ambasada într-o informare transmisă AGERPRES.

Ambasada este în permanentă legătură cu autoritățile americane pentru clarificarea situației cetățenilor români care se află în situația de a fi returnați către România.

Precizările ambasadei vin după ce cotidianul Politico a relatat marți, citând documente la care a avut acces, că 100 de români în situație ilegală sunt luați în considerare pentru a fi transferați la Guanatanamo.

Ambasada României în Statele Unite a luat notă de cele relatate în articolul din cotidianul Politico și a solicitat imediat autorităților americane confirmarea acurateței informațiilor.

Conform articolului, administrația Trump plănuiește să intensifice trimiterea migranților fără documente la Guantanamo Bay începând cu această săptămână, cel puțin 9.000 de persoane fiind verificate pentru transfer.

Transferurile către Guantanamo ar putea începe chiar de miercuri, se arată în documente. Se preconizează că deținuții se vor afla temporar în această unitate înainte de a fi deportați în țările lor de origine.

Motivul oficial al transferurilor este acela de a elibera spațiu pentru paturi în centrele de detenție de pe teritoriul american, însă utilizarea cunoscutei facilități, care a găzduit mult timp suspecți de terorism, ar trimite, de asemenea, un alt semnal menit să descurajeze imigrația ilegală în Statele Unite.

Planurile au fost puse la punct doar în ultimele zile și ar putea suferi modificări, se arată în documente. Dar Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) ar putea să nu notifice în prealabil țările persoanelor afectate, conform documentelor.

Purtătorii de cuvânt ai DHS și ai Departamentului de Stat nu au răspuns imediat la o cerere de comentarii.

Aproximativ 800 de europeni – inclusiv un austriac, 100 de români și 170 de ruși – sunt luați în considerare pentru aceste transferuri, potrivit unuia dintre documente.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News