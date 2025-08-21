Connect with us

Eveniment

Un bărbat care împreună cu o femeie a tâlhărit un cetățean într-un parc din Sibiu, prins de polițiști în Gara din Alba Iulia

Publicat

acum O oră

Un bărbat de 42 de ani care, împreună cu o femeie, a tâlhărit miercuri un cetățean într-un parc din Sibiu, a fost prins de polițiști în Gara din Alba Iulia. 

Potrivit IPJ Sibiu, două persoane au fost reținute miercuri de către polițiștii specializați în investigații criminale, fiind depistate la scurt timp după ce au comis o tâlhărie. Unul dintre bănuiți a fost depistat cu sprijinul polițiștilor de la transporturi feroviare Alba Iulia.

În fapt, la data de 20 august a.c., în jurul orei 15:35, prin SNUAU 112, un bărbat a sesizat faptul că, în timp ce se afla pe o bancă în parcul Piața 1 Decembrie 1918 din municipiul Sibiu, a fost agresat fizic și deposedat prin violență de 200 lei de două persoane necunoscute. Bărbatul a mai relatat faptul că imediat după săvârșirea faptei, cele două persoane, un bărbat și o femeie, au părăsit zona îndreptându-se într-o direcție necunoscută.

La fața locului a ajuns cu celeritate un echipaj de poliție din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Feroviare Sibiu, care a transmis echipajelor de poliție semnalmentele celor două persoane suspecte. La scurt timp, o femeie care corespundea semnalmentelor, a fost depistată și reținută de un echipaj de poliție din cadrul Biroului Ordine Publică Sibiu, fiind condusă la sediul Poliției Municipiului Sibiu. Femeia, în vârstă de 27 de ani, domiciliază în municipiul Sibiu.

În ceea ce-l privește pe bărbat, în baza activităților specifice desfășurate de către polițiști, a schimbului de date și informații cu structura de poliție transporturi feroviare Alba – Iulia, s-a reușit depistarea și reținerea sa în Gara Alba Iulia.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, domiciliat în Păuca, a fost preluat de polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu și condus la sediul Poliției Municipiului Sibiu.

În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 20 august a.c., s-a dispus măsura reținerii pentru 24 ore a celor două persoane, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, urmând a fi prezentate instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de tâlhărie calificată.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 17 minute

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 49 de minute

UPDATE FOTO ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș – Deva. Două persoane rănite, după un impact între două autoturisme și un autocamion
Evenimentacum O oră

Un bărbat care împreună cu o femeie a tâlhărit un cetățean într-un parc din Sibiu, prins de polițiști în Gara din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 17 minute

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Economieacum 4 ore

Guvernul a amânat sistemul de tarifare rutieră TollRo pentru camioane. Când se va plăti și ce se întâmplă cu rovinieta
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 3 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Evenimentacum o zi

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 24 de ore

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Cugiracum 23 de ore

Gest de omenie al unui cugirean, pentru o fetiță bolnavă din Șpring. Primărița comunei i-a mulțumit public
Evenimentacum o zi

FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Ciuperci care pot provoca infecții grave, identificate la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca. Pericol pentru pacienți
Evenimentacum 3 ore

Medicii de familie vor fi plătiți în funcție de serviciile pe care le acordă. Numărul pacienților, al doilea criteriu de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Educațieacum o zi

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Mai mult din Educatie