Un bărbat care împreună cu o femeie a tâlhărit un cetățean într-un parc din Sibiu, prins de polițiști în Gara din Alba Iulia

Un bărbat de 42 de ani care, împreună cu o femeie, a tâlhărit miercuri un cetățean într-un parc din Sibiu, a fost prins de polițiști în Gara din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Sibiu, două persoane au fost reținute miercuri de către polițiștii specializați în investigații criminale, fiind depistate la scurt timp după ce au comis o tâlhărie. Unul dintre bănuiți a fost depistat cu sprijinul polițiștilor de la transporturi feroviare Alba Iulia.

În fapt, la data de 20 august a.c., în jurul orei 15:35, prin SNUAU 112, un bărbat a sesizat faptul că, în timp ce se afla pe o bancă în parcul Piața 1 Decembrie 1918 din municipiul Sibiu, a fost agresat fizic și deposedat prin violență de 200 lei de două persoane necunoscute. Bărbatul a mai relatat faptul că imediat după săvârșirea faptei, cele două persoane, un bărbat și o femeie, au părăsit zona îndreptându-se într-o direcție necunoscută.

La fața locului a ajuns cu celeritate un echipaj de poliție din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Feroviare Sibiu, care a transmis echipajelor de poliție semnalmentele celor două persoane suspecte. La scurt timp, o femeie care corespundea semnalmentelor, a fost depistată și reținută de un echipaj de poliție din cadrul Biroului Ordine Publică Sibiu, fiind condusă la sediul Poliției Municipiului Sibiu. Femeia, în vârstă de 27 de ani, domiciliază în municipiul Sibiu.

În ceea ce-l privește pe bărbat, în baza activităților specifice desfășurate de către polițiști, a schimbului de date și informații cu structura de poliție transporturi feroviare Alba – Iulia, s-a reușit depistarea și reținerea sa în Gara Alba Iulia.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, domiciliat în Păuca, a fost preluat de polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu și condus la sediul Poliției Municipiului Sibiu.

În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 20 august a.c., s-a dispus măsura reținerii pentru 24 ore a celor două persoane, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, urmând a fi prezentate instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de tâlhărie calificată.

