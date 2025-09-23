Connect with us

Eveniment

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face

Publicat

acum 4 secunde

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a modificărilor specifice bolii Alzheimer este disponibil și pentru români.

Este vorba despre testul Elecsys Phospho-Tau (181P) Plasma, un test de sânge de înaltă performanță.

Ce pacienți pot face testul

Testul este disponibil, deocamdată, în cadrul rețelei de laboratoare Regina Maria din țară.

Elecsys pTau181 reprezintă un test de sânge (plasmă) destinat persoanelor adulte cu vârsta cuprinsă între 55 – 80 de ani care au un declin cognitiv și care se află într-un proces de evaluare pentru boala Alzheimer, potrivit sursei citate.

Testul măsoară proteina pTau181 – un indicator cheie al patologiei amiloide (acumularea anormală de proteine beta-amiloide între celulele nervoase din creier, care dăunează neuronilor și contribuie la apariția Alzheimerului).

Analiza are o importantă valoare clinică, în contextul în care un rezultat negativ are o valoare predictivă negativă ridicată (93,8%). Permițe medicilor să excludă boala Alzheimer din diagnostic și să investigheze alte cauze ale simptomelor semnalate de pacient.

Rezultatul testului Elecsys Phospho-Tau (181P) Plasma trebuie interpretat ca adjuvant în diagnosticul bolii Alzheimer, împreună cu alte date clinice. Acesta se realizează la recomandarea medicului specialist și ca parte dintr-o investigație complexă pentru diagnosticul acestei maladii.

Boala Alzheimer. Diagnosticare

Boala Alzheimer cauzează aproximativ 60-80% dintre cazurile de demență din întreaga lume. Impactul acesteia crește, odată cu îmbătrânirea populației la nivelul întregii lumi.

Diagnosticarea rapidă a acestei maladii este o provocare, de multe ori fie trecând ani de zile până la un diagnostic, fie rămânând neidentificată. De exemplu, conform datelor Societății Române Alzheimer, 80% dintre bolnavii cu Alzheimer rămân nediagnosticați în România.

Testul de sânge non-invaziv reduce pe de o parte, nevoia de investigații costisitoare și invazive, precum PET-CT sau puncție lombară, necesare pentru diagnosticarea bolii.

Deoarece Alzheimer este o boală progresivă, care se agravează pe măsură ce trece timpul, o diagnosticare timpurie permite începerea cât mai din timp a tratamentelor care încetinesc evoluția bolii.

Boala Alzheimer. Simptome și factori de risc

Factorii de risc includ vârsta și factorii genetici, dar și anumite comportamente și afecțiuni cardiovasculare, inclusiv lipsa exercițiului fizic, fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat de tip 2 sau nivelurile ridicate de colesterol.

Cel mai frecvent simptom timpuriu este dificultatea persoanei de a-și aminti informații noi (evenimente recente, conversații recente).

Schimbările aduse de boală debutează de obicei în acea zonă a creierului care afectează învățarea. Dar, alături de problemele de memorie, există și alte semnale, inclusiv dificultățile în concentrare și planificare, dezorientare și confuzie privind trecerea timpului, probleme vizuale sau de orientare în spațiu, probleme de vorbire și dificultăți în găsirea cuvintelor.

