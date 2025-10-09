Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează

Mai mulți ultilizatori ai rețelei de telefonie Orange semnalează joi, 9 octombrie probleme, în Alba Iulia. În mai multe zone din oraș cei care folosesc serviciile de telefonie nu au avut semnal atât în cursul dimineții, dar nici în jurul orei 15.30.

De asemenea o altă problemă a fost semnalată la sistemele de plată cu cardul din mai multe magazine din oraș. Din câte se pare clienții care au ajuns la casele de marcat nu și-au putut plăti cumpărăturile.

Problemele cu POS-urile în Alba Iulia au fost semnalate încă de la ora 11.00 la mai multe magazine din oraș. În jurul orei 16.00 problemele la plata cu cardul încă persistau.

Au fost clienți care au putut plăti fără probleme la unele supermarket-uri, spre exemplu la LIDL, dar și clienți care au fost nevoiți să plătească cu bani la magazine precum Penny sau Dacia.

Problemele legate de plata cu POS-ul ar putea fi legate direct de problemele cu semnalul de telefonie de la operatorul Orange.

De asemenea site-ul downdectector.com arată că o serie lungă de probleme legate de semnal din partea operatorului Orange au fost raportate de mai mulți ultilizatori.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News